Девелоперский проект Paprsek Stodůlky

​Paprsek Stodůlky — это жилой проект из шести многоквартирных домов, соединенных в многофункциональное здание.

Статус: продажи открыты

Девелопер: Trigema

Район: Прага 5

Местонахождение: Стодулки

Квартиры готовы к заселению: второй квартал 2025 года

Общее количество квартир: 271

Размер квартир: 1-4+kk

О проекте

В общей сложности проект будет включать 271 жилую единицу, 330 парковочных мест и коммерческий первый этаж с магазинами, ресторанами, кафе и услугами, а также общую зону с зелеными насаждениями, приспособленную для отдыха и детских игр. Жилые единицы предлагаются от 1 + кк до 4 + кк с балконами или террасами, здание также включает подвалы и гаражные парковочные места.

Ожидаемый срок завершения проекта, разработчиком которого является компания Trigema a.s. — весна 2025 года.

Местонахождение

Проект Paprsek Stodůlky находится на улице Габова в пражском районе Стодулки (Прага 13), где есть все необходимое для жизни — будь то магазины или услуги. В нескольких минутах ходьбы от здания находятся школы, детские сады, игровые площадки, спортивные сооружения, магазины и остановки общественного транспорта, включая метро.

В то же время недалеко находится Центральный парк с множеством зеленых и водных зон, велосипедными и пешеходными маршрутами, скалодромами для детей и мини-гольфом.

Источник: ziprealty.cz