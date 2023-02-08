Рынок аренды квартир в этом году в Чехии ожидает переломный момент

По мнению экспертов, арендная плата в Чехии уже достигла своего потолка. У людей стало меньше денег, и те, кто хочет сдать квартиру, должны смириться с реальностью и снизить арендную плату, считает Прокоп Свобода, владелец агентства недвижимости Svoboda & Williams.

Рекордный рост цен на аренду в прошлом году затронул и район самой дорогой недвижимости на чешском рынке. По данным Rent Index агентства недвижимости Svoboda & Williams в Праге, арендная плата в премиальном сегменте выросла почти на 25% по сравнению с прошлым годом. Для небольших квартир от 1+кк до 2+1 в центре Праги цена даже увеличилась на 40%, в среднем до 31 030 крон. Средняя цена аренды по Праге достигла 39 800 крон.

Одним из еще незавершенных объектов, но уже принадлежащих к самому высокому уровню, является проект Fragment в пражском Карлине, в котором квартира 3+кк предлагается в аренду по цене от 40 000 до 70 000 крон в месяц.

Этот многоквартирный дом, поддерживаемый 24-метровой стальной скульптурой Давида Черного, с самого начала привлекал внимание. С одной стороны, это первый проект инвестора, который будет предлагать чисто арендное жилье, а также, конечно же, из-за нетипичного внешнего вида здания.

Однако, по словам Прокопа Свободы, интерес к проекту большой. Компания по недвижимости получила эксклюзивные права на проект от инвестора проекта Марселя Сурала и его компании Trigema.

«Мы привыкли заключать будущие договоры купли-продажи жилых домов, но никогда не заключали будущих договоров резервирования арендного жилья. Это действительно новая ситуация», — описывает владелец компании в интервью Seznam Zprávy.

Однако, по мнению Свободы, такой ситуации больше не будет. Анализ недвижимости показывает, что цены на аренду в Праге и Брно начинают вступать в противоречие с экономической реальностью. Снижение уже наблюдается, например, в случае транснациональных корпораций, которые начали ограничивать командирование иностранных сотрудников, которым они должны платить за проживание, чтобы сократить расходы.

По его словам, на снижение процентной ставки также влияет ослабление реальной покупательной способности. «Поэтому можно ожидать, что надутый пузырь вокруг арендного жилья в ближайший год подвергнется коррекции», — оценивает развитие событий в ближайшие месяцы Прокоп Свобода.

Проект Fragment еще находится в стадии строительства, и первые арендаторы должны заселиться в марте. У вас уже есть клиенты?

У нас есть заинтересованные лица, это совершенно новая и необычная для нас ситуация. Мы привыкли заключать будущие договоры купли-продажи жилых домов, но никогда не заключали будущих договоров аренды жилья. Это действительно новая ситуация. Тот факт, что сегодняшние арендаторы готовы пойти на эту форму предварительной сдачи в аренду, красноречиво говорит о ситуации, в которой сейчас находится весь рынок аренды.

Арендное жилье испытало огромный рост спроса на квартиры, цена которых находится на уровне среднерыночной. Что произошло в прошлом году с самой роскошной и премиальной недвижимостью, которая есть в вашем портфолио?

Там продолжается тенденция, которой мы следуем последнее десятилетие, когда чехи открывают для себя магию арендного жилья. Конечно, этому очень помогают нынешние непростые времена, которые ускоряют общий интерес к арендному жилью. В то время, когда у вас не очень ясный кругозор и вы не знаете, как будет развиваться ваша работа, ваш бизнес, многие люди предпочитают аренду, а не покупку недвижимости.

Как этот сдвиг спроса от покупки к аренде отразился на вашем портфолио?

У нас наблюдается достаточно значительный спад после покупки жилой недвижимости. Рынок действительно сильно стагнирует, в то же время вырос спрос на арендное жилье, что в свою очередь коренным образом увеличило стоимость аренды.

Что вы ожидаете от рынка аренды в этом году? В прошлом году наблюдался огромный бум спроса и роста цен, чего ждет рынок сейчас?

Нам нужно налить себе бокал вина, посмотреть на экономическую реальность и подготовиться к некоторому охлаждению рынка. Они делают наши ресурсы и стоимость жизни более дорогими. Во всех сферах люди начинают экономить, и это произойдет и в сфере арендного жилья. Но рынок работает поэтапно и это отрезвление нужно учитывать. После грядет некоторая коррекция, но я ожидаю дальнейшего роста.

Повлияет ли это сокращение спроса на цены?

Будет, это очень вероятно. Если смотреть на рынок недвижимости в более широком контексте, то коррекция цен происходит уже сегодня. И видимо уже есть коррекция и в арендном жилье. Судя по данным, которые мы анализируем ежеквартально, премиальный сегмент пока кажется более устойчивым. Однако и здесь нельзя исключать падения цен.

Как вы думаете, почему это так, почему недвижимость премиум-класса и ее арендная плата должны быть более устойчивыми?

Это сегмент, который относительно недоступен на рынке. Если мы ищем элитное арендное жилье с такими параметрами, как проект «Фрагмент», то вряд ли найдем его в Праге. Речь идет не только о стандарте оборудования, архитектуры или дизайна, но и о технологическом оборудовании и услугах, которые предлагает проект. Таких квартир на рынке очень мало, и по этой же причине этому сегменту легче удерживать цену.

Относится ли то же самое к элитной недвижимости для продажи?

Мы читаем газеты и смотрим различные анализы и прогнозы о том, что цены на недвижимость падают и будут падать дальше. Мы сравниваем эти данные с нашей выборкой. Это действительно говорит о стагнации до сих пор. Если говорить о данных за последние полгода, то здесь мы даже видим небольшой рост на 0,6 процента. Конечно, необходимо учитывать определенную инерцию. Некоторые транзакции занимают много времени, что немного искажает окончательные цифры.

В любом случае сейчас на рынке идет битва нервов. С одной стороны, я вижу нежелание собственников делать скидки, а с другой — стремление покупателей хотя бы к небольшой скидке. Теперь вопрос в том, какой из этих лагерей победит в борьбе. Я пока не могу оценить, коснется ли ценовая коррекция, которую мы уже наблюдаем в старых объектах, и премиальный сегмент.

По оценкам ипотечных экспертов, рынок недвижимости может частично восстановиться уже в конце этого года, возможно, в начале следующего. И именно из-за возможного снижения процентных ставок, то есть скидки на ипотеку. Приведет ли такая ситуация к дальнейшему росту цен на недвижимость?

Процентная ставка является ключевым показателем. В тот момент, когда процентные ставки начнут падать, настроение рынка недвижимости улучшится, при этом, естественно, увеличится доступность кредитов и ипотечных кредитов, и рынок снова придет в движение. Если инфляцию удастся взять под контроль, вполне вероятно, что в этот момент центральные банки быстро снизят процентные ставки. Это может ускорить спрос на недвижимость. А учитывая, что мы живем в инфляционной среде, а центральные банки мира продолжают занимать и печатать деньги, весьма вероятно, что цены на недвижимость также продолжат расти.

Есть ли потолок, выше которого не может подняться средняя цена на недвижимость в Чехии, потому что Чехия больше не захочет ее покупать?

Мы всегда должны смотреть на покупательную способность и экономическую реальность рынка. Если люди не могут себе этого позволить, они вряд ли смогут принять более высокие цены. Если, с другой стороны, общество экономически устойчиво, то цены, вероятно, продолжат расти как с инфляцией, так и, возможно, по мере того, как общество становится богаче.

Источник: seznamzpravy.cz

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