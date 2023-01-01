Девелоперский проект SO-HO Residence: лофты и мезонеты в Праге 7

Проект SO-HO Rezidence строится в пражском районе Голешовице путем реконструкции промышленного объекта Tesla и возведения нового здания.

Статус: продажи открыты

Девелопер: Cresco Real Estate

Район: Praha 7

Местонахождение: Holešovice

Квартиры готовы к заселению: 2024 год

Количество квартир: 503

Размер квартир: 1+kk—4+kk

О проекте

Название SO-HO Residence отсылает к району Нью-Йорка, который, как и Голешовице, является центром культуры, развлечений и торговли для жителей со всего мира.

Реконструкция промышленного объектьа Tesla ведется с февраля, и вместе с прилегающим новым зданием будет создан многофункциональный квартал с тихим зеленым двором и широким спектром жилых помещений — от классических квартир до привлекательных мезонетов и лофтов.

На первом этаже (реконструированное здание Tesla) будет создан променад с магазинами, фитнес-центром и кафе.

Сюда же переедет известное кафе Naše Tostárna. В рамках проекта SO-HO Residences планируется построить детский сад и, конечно же, предусмотреть подземную парковку для жителей.

На первом этапе проекта в реконструированном здании на улице V Háji будет построено 148 квартир с планировкой от 1+кк до 4+кк, часть квартир будет спроектирована в виде лофтов и мезонетов.

Благодаря большей высоте потолков и дополнительным уровням даже небольшие квартиры будут выглядеть просторными и воздушными, а с верхних этажей будут открываться красивые виды на Прагу. Первый этап планируется завершить в начале 2024 года.

В рамках второго и третьего этапов квартал будет дополнен новыми зданиями вдоль улиц Янковцова и Тусарова. В них будет предложено 186 и 169 квартир соответственно.

Отдельные квартиры из первой и второй очереди уже поступили в продажу, их можно выбрать на сайте проекта или непосредственно в центре продаж Classic 7, здание C (первый этаж), Jankovcova 1037/49, 170 00 Прага 7.

Застройщиком проекта выступает компания CRESCO REAL ESTATE.

Источник: ziprealty.cz