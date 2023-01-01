Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Недвижимость
Рынок недвижимости
Наибольшее количество новых квартир в 2022 году было продано в Праге 9

Наибольшее количество новых квартир в 2022 году было продано в Праге 9

Партнер рубрики:
Новости 420on
01 марта
12:50
262
​Наибольшее количество новых квартир, проданных в чешской столице в прошлом году, расположено в Праге 9 — 695. Семь из десяти квартир были меньшей планировки, 1+кк или 2+кк.

Наибольшее количество новых квартир в 2022 году было продано в Праге 9

Новые квартиры в Праге 9 составляют более 20% всех продаж в столице в 2022 году. В Праге 5 в было продано 648 квартир, а в Праге 4 — 505. Наименьшее количество новых квартир, проданных в прошлом году, пришлось на Прагу 1 — всего 11 штук.

Прага 9 давно стала наиболее динамичным строительным районом благодаря освоению территории возле улиц Колбенова и Подебрадска. Здесь планируется построить почти четверть из 137 000 квартир, запланированных в мегаполисе. Среди других строящихся проектов в Праге 9 — Tesla Hloubětín, čtvrť Emila Kolbena, Suomi Hloubětín, Výhledy Rokytka, Rezidence Hloubětín, Nová Elektra, Vysočanský mlýn и AFI City.

В прошлом году в столице было продано 3 100 новых квартир, что почти на 60% меньше, чем годом ранее. В 2021 году в Праге было продано 7 450 квартир, что, по словам застройщиков, стало рекордным показателем в современной истории. Более двух третей продаж в прошлом году пришлось на небольшие квартиры. Квартир планировкой 2+кк было продано 42%, а 1+кк — 28%.

Источник: remspace.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
28 февраля
18:40
187234
Общество
Как иностранцу снять жилье в Чехии. Аренда квартир и домов от «а» до «я»
Assets
22 февраля
19:30
1289
Рынок недвижимости
Продажи квартир в Чехии упали более чем вдвое в прошлом году
Assets
22 февраля
11:04
865
Рынок недвижимости
Чехия будет финансово поддерживать строительство квартир, предназначенных для аренды
Assets
14 февраля
10:33
1579
Рынок недвижимости
Квартиры в Чехии подешевели впервые с 2013 года. На 0,7%
Последние новости:
Assets
01 марта
15:15
183
Общество
1 и 2 марта в Чехии будут видны Венера и Юпитер. Откуда и когда можно наблюдать?
Assets
01 марта
12:19
357
Экономика
Высокие цены на овощи в Чехии связаны с дефицитом и ростом затрат, говорят производители
Assets
01 марта
10:16
504
Общество
Фальшивые банкиры в Чехии за два года украли почти 80 млн крон
Assets
01 марта
08:59
1656
Общество
Полиция в Чехии разбирается с дискотеками под названием Bandera Party
Assets
28 февраля
20:11
1586
Общество
В Чехии пособие солидарности для тех, у кого живут беженцы, будет выплачиваться до конца июня
Assets
28 февраля
19:42
1156
Экономика
Государственный долг Чехии увеличился до рекордных 2,9 трлн крон в прошлом году
Assets
28 февраля
15:37
771
Общество
Посвятить все время работе? Ни за что — говорят молодые люди в Чехии
Assets
28 февраля
15:32
452
Общество
Большинство чехов против отмены оценок в начальных классах
Assets
28 февраля
12:36
2216
Политика
Чеченская семья, связанная с Путиным, перевела активы в Чехию
Assets
28 февраля
11:27
2436
Общество
В Чехии говорят: новая субкультура «Рёдан» чинит беспредел в Украине и России


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес