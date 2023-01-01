Наибольшее количество новых квартир в 2022 году было продано в Праге 9

​Наибольшее количество новых квартир, проданных в чешской столице в прошлом году, расположено в Праге 9 — 695. Семь из десяти квартир были меньшей планировки, 1+кк или 2+кк.

Новые квартиры в Праге 9 составляют более 20% всех продаж в столице в 2022 году. В Праге 5 в было продано 648 квартир, а в Праге 4 — 505. Наименьшее количество новых квартир, проданных в прошлом году, пришлось на Прагу 1 — всего 11 штук.

Прага 9 давно стала наиболее динамичным строительным районом благодаря освоению территории возле улиц Колбенова и Подебрадска. Здесь планируется построить почти четверть из 137 000 квартир, запланированных в мегаполисе. Среди других строящихся проектов в Праге 9 — Tesla Hloubětín, čtvrť Emila Kolbena, Suomi Hloubětín, Výhledy Rokytka, Rezidence Hloubětín, Nová Elektra, Vysočanský mlýn и AFI City.

В прошлом году в столице было продано 3 100 новых квартир, что почти на 60% меньше, чем годом ранее. В 2021 году в Праге было продано 7 450 квартир, что, по словам застройщиков, стало рекордным показателем в современной истории. Более двух третей продаж в прошлом году пришлось на небольшие квартиры. Квартир планировкой 2+кк было продано 42%, а 1+кк — 28%.