Продажи квартир в Чехии остановились, но скидок нет

Сейчас мало кто заинтересован в покупке квартиры, кроме финансово обеспеченных инвесторов. В регионах почти никто не приезжает на осмотры, однако продавцы пока не готовы делать скидки, сообщили Právo брокеры по недвижимости.

"На просмотры квартир приходят только люди с деньгами. Либо у них есть предварительно согласованная ипотека, либо наличные", - сказала Яна, брокер из известной сети агентств недвижимости.

"Год назад за один день квартирой интересовались до 20 человек. Они смотрели ее, а потом решали вопрос с финансированием. Сегодня пять человек приходят посмотреть квартиру, двое уже оформили ипотеку, а трое имеют наличные. Аукционов больше нет", - говорит Яна, которая работает брокером уже десять лет.

Прошлой осенью она продала свою последнюю квартиру - "два плюс один" в пражском районе Малешице - за 5,2 миллиона крон. И это после скидки в 100 000 крон. В общей сложности она организовала четыре просмотра квартиры. Двое из претендентов были серьезными. В итоге покупатель заплатил наличными.

Цена не сильно упала, потому что неподалеку аналогичная по размеру квартира, хотя и кирпичная, была продана в 2020 году за 4,9 миллиона крон, также за наличные.

"Сюрпризом стала вилла первой очереди в Праге-Подоли. В прошлом году к ней не было никакого интереса, а сейчас сразу четыре претендента", - говорит Яна. Она добавила, однако, что клиентами являются компании, три из которых предложили наличные.

Другой опытный брокер подтвердил, что даже квартира 1+1 в Праге-Глоубетине с предложением в 3,9 миллиона крон привлекает несколько человек в неделю. Но продавец не собирается делать скидку.

Для сравнения: однокомнатная квартира в Билой Горе в кирпичном доме на Карловарской улице в 2021 году была продана за 4,2 млн крон, но 300 000 крон из этой цены были за гаражное место. На квартиру в Хлоубетине за 3,9 млн крон, которая сейчас предлагается, фактически нет скидки, поэтому цена стагнирует.

"Нет ни отклика от покупателей, ни желания скидывать цену от продавцов", - резюмировал текущую ситуацию для Právo другой брокер.

"В Праге и регионах не является исключением ожидание покупателя в течение четырех месяцев и более. Бум заинтересованных покупателей закончился в феврале прошлого года", - рассказывает брокер, который, среди прочего, предлагает 90-метровую квартиру 3+kk перед реконструкцией в старом доме в районе Бенешов за 3,2 млн крон.

"Покупателей с деньгами по-прежнему много, вопрос в том, как долго они будут играть в игру ожидания с продавцами, чтобы купить недвижимость дешевле", - говорит Ян Витвера из Home Portal.

Дорогие ипотечные кредиты бьют по тем, кто закрепился на рынке со времен дешевых ипотечных ставок, когда они упали до 1,5%, еще сильнее, чем по новым покупателям. Сейчас ставки составляют 6%, и на каждый миллион ипотеки, по данным Чешской банковской ассоциации, ежемесячные выплаты увеличиваются примерно на 2 000 крон. 90 000 человек рассчитывают рефинансировать свои ипотечные кредиты в этом году.

"Первые сотни семей, чья фиксированная пониженная процентная ставка подходит к концу, уже обратились к нам в течение ноября и декабря. Чаще всего они спрашивают о более дешевом жилье в аналогичном месте, которое они могли бы обменять на свою существующую квартиру, обремененную кредитом", - подтвердил директор M&M Reality Зденек Вацлавек.

Источник: novinky.cz

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