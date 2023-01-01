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Hotel International в Праге переходит в руки нового владельца

Hotel International в Праге переходит в руки нового владельца

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Новости 420on
07 марта
09:12
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Легендарный Hotel International переходит под управление группы Czech Inn Hotels Ярослава Свободы. Бывший владелец отеля — компания ​Mozart Hotel Group — покидает пражский рынок.

Hotel International в Праге переходит в руки нового владельца

Hotel International когда-то был самым роскошным отелем в Чехословакии. Он также известен своей красной звездой на вершине башни, которую было видно издалека.

"Это классический гранд-отель, один из немногих в Чешской Республике, икона и важный пражский памятник культуры. Когда-то он был символом роскоши и снова станет им при нас", - считает Ярослав Свобода, основатель и владелец сети отелей Czech Inn Hotels.

Czech Inn Hotels берет на себя управление четырехзвездочным отелем в нескольких минутах ходьбы от Пражского Града от транснациональной компании Mozart Hotel Group, которая, помимо Праги, занимается гостиничным бизнесом в Австрии и Венгрии, а также в Одессе.

В настоящее время отель представляет собой гостиницу с 278 номерами и вместимостью 1 200 человек. Однако отель не планирует закрываться на период ремонта, реконструкция номеров и интерьера будет разделена на несколько этапов. Только первый из них обойдется примерно в 100 миллионов крон.

"Здание находится в удивительно хорошем состоянии, говоря строительным языком. Это, конечно, не новое здание, но первоначальный проект был дорогим, и вскоре после войны строительство все еще велось честно", - сказал Ярослав Свобода в интервью SZ Byznys.

"Во время финансового кризиса 2008 года, в который мы попали в Праге, ковид ослабил нас меньше, чем других, потому что мы сохранили максимум отелей открытыми, инвестировали и сократили расходы. Поэтому мы также хотим в полной мере воспользоваться этим кризисом, а это значит - покупать. И вскоре последует еще одна инвестиция, не связанная с Прагой", - сказал он о сделке.

Источник: seznamzpravy.cz

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