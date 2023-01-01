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Na Vinici — новые квартиры-виллы на пражских Виноградах

Na Vinici — новые квартиры-виллы на пражских Виноградах

Партнер рубрики:
Maria Hard
08 марта
13:23
418
На пражских Виноградах заканчивается строительство современного комплекса с 27 квартирами. Этот проект уникален прежде всего тем, что в центральной части чешской столицы крайне редко появляются новые жилые комплексы, особенного такого уровня.

Na Vinici — новые квартиры-виллы на пражских Виноградах

Статус: продажи открыты

Девелопер: PSN

Район: Прага 2

Расположение: Винограды

Общее количество квартир: 27

О проекте

В престижном пражском районе Винограды строится вневременной жилой проект Na Vinici, который предложит комфортное проживание в центре столицы.

Четырехэтажный жилой дом включает в себя в общей сложности 27 квартир повышенной комфортности с планировкой от 1kk до 3kk, жилая площадь квартир — от 28 до 68 м².

К каждой квартире прилагается подвал и парковочные места. Парковочные места расположены в подземном гараже. В некоторых квартирах есть балконы, откуда открывается потрясающий вид на один из самых красивых районов Праги — Винограды. В распоряжении жильцов также тренажерный зал на открытом воздухе.

Завершение проекта запланировано на январь-февраль 2023 года, а заселение жильцов произойдет уже этой весной. Проект разрабатывается девелоперской компанией PSN s.r.o.

 

Местоположение

Жилой комплекс-вилла расположен на улице Перуцка в популярном пражском районе Винограды. В нескольких минутах ходьбы от дома находится полный комплекс городских удобств, включая возможности для культурных и спортивных мероприятий и отдыха.

Проект находится в непосредственной близости от парка Гребовка, который предлагает не только возможности для активного отдыха, прогулок, но и впечатляющий вид на Прагу.

Большим плюсом этого проекта является его расположение и транспортная доступность как на общественном, так и индивидуальном транспорте.
 

Источник: ziprealty.cz

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