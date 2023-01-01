Na Vinici — новые квартиры-виллы на пражских Виноградах

Статус: продажи открыты
Девелопер: PSN
Район: Прага 2
Расположение: Винограды
Общее количество квартир: 27
О проекте
В престижном пражском районе Винограды строится вневременной жилой проект Na Vinici, который предложит комфортное проживание в центре столицы.
Четырехэтажный жилой дом включает в себя в общей сложности 27 квартир повышенной комфортности с планировкой от 1kk до 3kk, жилая площадь квартир — от 28 до 68 м².
К каждой квартире прилагается подвал и парковочные места. Парковочные места расположены в подземном гараже. В некоторых квартирах есть балконы, откуда открывается потрясающий вид на один из самых красивых районов Праги — Винограды. В распоряжении жильцов также тренажерный зал на открытом воздухе.
Завершение проекта запланировано на январь-февраль 2023 года, а заселение жильцов произойдет уже этой весной. Проект разрабатывается девелоперской компанией PSN s.r.o.
Местоположение
Жилой комплекс-вилла расположен на улице Перуцка в популярном пражском районе Винограды. В нескольких минутах ходьбы от дома находится полный комплекс городских удобств, включая возможности для культурных и спортивных мероприятий и отдыха.
Проект находится в непосредственной близости от парка Гребовка, который предлагает не только возможности для активного отдыха, прогулок, но и впечатляющий вид на Прагу.
Большим плюсом этого проекта является его расположение и транспортная доступность как на общественном, так и индивидуальном транспорте.
Источник: ziprealty.cz
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