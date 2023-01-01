Чешский рынок аренды в цифрах и фактах

82% чехов, проживающих в арендованном жилье, планируют остаться там надолго, из них чуть меньше половины — постоянно. Однако, как показало исследование, проведенное компанией Creditas Real Estate, самым важным параметром при выборе съемной квартиры в Чехии является цена, на втором месте — местоположение.

"Большинство чехов живут в собственной квартире, только 22% из них снимают жилье. В Германии или Австрии эта цифра более чем в два раза выше. Из тех, кто живет в съемном жилье, 40% планируют остаться там навсегда, и примерно такая же доля хочет через некоторое время купить собственный дом или квартиру", - говорит Иржи Вайнер из Creditas Real Estate.

Большинство арендаторов (88%) живут в квартирах, и только 12% людей снимают дом. Подавляющее большинство арендодателей - частные лица. Около 16% арендной платы предоставляют муниципалитеты, чаще всего в южной Чехии и Моравии и реже всего в центральной Чехии. Компании как арендодатели все еще недостаточно представлены на рынке (7%), однако все большее их число видит возможности в этом секторе.

"Люди хотят качества для долгосрочной аренды жилья, а также уверенности в правильности своего поведения. Поэтому доля таких арендодателей будет расти. Этой тенденции также способствуют дорогая недвижимость и высокие процентные ставки по ипотечным кредитам, которые затрудняют людям приобретение собственного жилья. Арендное жилье обеспечивает лучшую доступность и гибкость", - объясняет Иржи Вайнер.

Ответственные чехи

Хотя арендная плата является существенной статьей семейного бюджета, почти для 62% арендаторов (за исключением Праги) она не составляет трети их расходов. Прошлый год также не принес больших изменений в этом отношении - 36% арендаторов вообще не повышали цену, и только каждый десятый заявил о повышении на пятую часть и более. "Это связано с тем, что существующие контракты не отражали увеличения, которое мы наблюдаем в текущем предложении квартир. Более значительное повышение цен произошло в случае с энергоносителями, где четверо из десяти человек отметили рост цен на 10-25%, а четверть - более чем на 25%", - говорит Петр Дуфек, главный экономист CREDITAS Group: "Расходы на жилье являются значительной статьей семейного бюджета чехов, однако они очень ответственно относятся к ипотеке, аренде и коммунальным платежам. Чехи самые дисциплинированные в ЕС, согласно данным Евростата".

Опрос, проведенный в январе 2023 года и охвативший 1050 респондентов, проживающих в арендованном жилье, выявил и ряд других интересных фактов:

Наиболее распространенная площадь арендуемой квартиры или дома составляет 60 - 99 м2 (39,3%) и 40 - 59 м2 (39,2%). Чем больше город, тем меньшие квартиры снимают люди. Так, в Праге значительно выше доля маленьких квартир площадью до 40 м2 и меньше всего больших квартир площадью более 100 м2.

Люди в возрасте до 33 лет чаще всего снимают квартиру на двоих, в то время как люди старше 42 лет живут в семье из трех и более человек. Заметны различия по полу - в то время как почти каждый четвертый мужчина живет один, это относится лишь к одной из десяти женщин. Цена является основным критерием при выборе жилья (83%), за ней следуют местоположение (77%) и услуги, связанные с арендой (30%). Низкие энергетические стандарты практически не играют роли при выборе (6%). Арендная плата, установленная на определенный или неопределенный срок, составляет примерно половину.

Creditas Real Estate приобретает готовую недвижимость, занимается собственными девелоперскими проектами и инвестирует в землю. Стратегическим намерением компании является создание широкого портфеля арендных квартир. Компания уже принимает первых жильцов в своем проекте LOOX Prosek Apartments в Праге. В течение следующих десяти лет компания планирует вывести на рынок до 1 000 новых арендных квартир, в основном в Праге и Брно.

Источник: remspace.cz

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