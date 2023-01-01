Договор аренды на год и невозможность выселить арендатора — эту практику в Чехии хотят прекратить

​«Если арендатор не платит, он не имеет права занимать чужую квартиру. Я вижу здесь сильное неравенство. С другой стороны, все еще существует проблема, что арендодатели оформляют только годовые договоры аренды», — говорит министр регионального развития Чехии.

Выравнивание отношений между арендодателем и арендатором поможет улучшить ситуацию на рынке аренды, считают чиновники.

Собственное жилье в Чешской Республике остается одним из наименее доступных в Европе. Поэтому государство пытается найти решения. Одно из них — так называемый закон о доступном жилье, который должен предложить благоприятные жилищные условия для отдельных групп населения: молодежи до 35 лет, пожилых людей и работников необходимых профессий. Уровень дохода и местоположение также будут играть роль.

Однако многим чехам все равно придется довольствоваться съемным жильем.

«Это единственный способ снизить цены на недвижимость в Чехии. По имеющимся у нас сегодня данным, мы уже видим, что интерес к арендному жилью растет, особенно среди молодежи до 35 лет», - сказал в интервью министр регионального развития Иван Бартош.

«Если арендатор не платит, он не имеет права занимать чужую квартиру. Я вижу здесь сильное неравенство. С другой стороны, до сих пор существует проблема, что арендодатели заключают только годовые договоры аренды», — сказал министр в интервью SZ Byznyz.

По его словам, все это усиливает неопределенность на рынке аренды.

Укрепить позиции арендного жилья мог бы так называемый гарантийный фонд, считает Иван Бартош. Пустующие квартиры передавались бы их владельцами муниципалитетам, которые относились бы к ним как к своим собственным, но в то же время гарантировали бы регулярные арендные платежи.

Однако новый закон о доступном жилье может вступить в силу не ранее чем через два года.

– Жилищный вопрос — это один из важнейших вопросов, которым занимается общество и на который оно оказывает фундаментальное влияние. Разве такая большая и сложная тема, как жилье, не заслуживает собственного департамента? Например, Министерства жилищного строительства?

– Я считаю, что ситуация с жильем в Чешской Республике в последние годы ухудшается. Я сам занимаюсь жилищным вопросом с тех пор, как был депутатом парламента, и хотел бы продолжать заниматься им здесь, в Министерстве регионального развития. По основным направлениям работы этого ведомства, конечно, пока достаточно.

Не государство строит жилье. Но государство должно подготовить условия для муниципалитетов, чтобы они могли разрешить ситуацию, и я бы сказал, что именно этим мы и занимаемся. Нам нужно разработать хорошие законы, которые позволят быстро строить доступное жилье в качестве альтернативы чисто коммерческому жилью, будь то для аренды или продажи.

– Цены на недвижимость в Чехии худшие среди стран OECD по сравнению с доходами населения. Есть ли выход из этой ситуации?

– Конечно, есть. Муниципалитеты и города пытаются эффективно решить эту проблему, им необходимо создавать собственное предложение жилья и оказывать влияние на рынок. Однако сначала необходимо построить квартиры. Между прочим, сегодня в собственности городов и муниципалитетов Чешской Республики находится около 13 000 квартир, которые совершенно не используются. Это один из предметов обсуждения для Министерства регионального развития, которое хочет поддержать реконструкцию жилищного фонда.

Однако нет другого способа повысить доступность жилья в Чешской Республике, кроме как изменить соотношение между жильем, занимаемым владельцами, и арендным жильем. Это единственный способ снизить цены на недвижимость в Чехии. По имеющимся на сегодняшний день данным мы уже видим, что интерес к арендному жилью растет, особенно среди молодежи до 35 лет.

Это, кстати, одна из групп людей, для которых мы готовим доступное жилье. Идея на первых порах заключается в том, чтобы эта группа молодых людей жила в арендованном муниципальном жилье, где у них есть возможность платить меньше и в то же время копить, скажем, на квартиру жилищной ассоциации.

– Вы работаете над первой версией Закона о доступном жилье, и одной из целей является именно повышение доступности жилья. Каково будет фактическое определение доступного жилья? Вы упомянули, что оно будет предназначено, например, для молодых семей до 35 лет. Что еще?

– Определение доступного жилья и того, для кого оно предназначено, — очень важный вопрос, потому что Чешская Республика до сих пор знала только концепцию социального жилья, которое предназначено лишь для около 150 000 человек во всей стране. Что касается целевых групп, для которых должно быть предназначено доступное жилье, то это молодые люди до 35 лет, пожилые люди и представители профессий, необходимых для муниципалитета или города. Идея заключается в том, что благодаря условиям, которые предложит муниципалитет или город, он привлечет жителей, выполняющих необходимую работу, например полицейских или медсестер.

Но мы также намерены работать с вопросом дохода. Мы хотим обеспечить доступным жильем как можно больше людей, но нам необходимо определить, имеет ли человек или семья достаточный доход, чтобы либо решить вопрос с собственным жильем, либо платить коммерческую аренду.

– Если рассматривать критерий дохода, повлияет ли поддержка, которая, как предполагается, направлена на повышение доступности жилья, на людей со средним доходом?

– Мы устанавливаем коэффициент, чтобы вычислить, кто попадает в эту группу. Он будет зависеть от конкретного места, в котором человек будет заинтересован в доступном жилье. В каждом городе или поселке арендная плата разная.

– Вы упомянули несколько категорий групп, которые нуждаются в поддержке доступного жилья. Меня интересует, что означает эта поддержка в реальном выражении и как конкретно выбранные группы смогут ею воспользоваться?

– Сегодня, если муниципалитет или даже государство хотят инвестировать во что-то, они не могут войти в этот сегмент при государственной поддержке. В отрасли действуют свои правила ведения бизнеса. Если мы сможем определить группу доступного жилья и Европейская комиссия одобрит это определение, это позволит государству или муниципалитетам инвестировать землю в жилищный проект без того, чтобы это считалось несанкционированной помощью.

Другой формой поддержки было бы использование огромного сегмента жилья, занимаемого собственниками, который имеется в Чешской Республике. В настоящее время, когда человек наследует квартиру и не нуждается в ней для собственного использования, у него нет стимула предлагать эту недвижимость на рынке аренды. Однако благодаря гарантийному фонду ситуация может измениться. Владелец сможет предложить квартиру муниципалитету, который гарантирует сбор арендной платы. Затем муниципалитет будет рассматривать квартиру как часть муниципального жилищного фонда. Такая система уже тестируется, например, в Праге и Йиглаве.

– В контексте аренды жилья давно говорят о неясных отношениях между арендодателем и арендатором, которые отталкивают обе стороны от аренды. Что с этим делать?

– Это правда, что исторически отношения между арендодателем и арендатором немного несбалансированы. Я веду переговоры и с офисом омбудсмена, и с Министерством юстиции, чтобы выяснить, сможем ли мы выровнять эти отношения. Мы хотим, чтобы арендаторы были защищены, но в то же время хотим установить условия, которые защищают арендодателя. Если арендатор не платит, он не имеет права занимать чужую квартиру. Я вижу здесь сильное неравенство. С другой стороны, все еще существует проблема, что арендодатели оформляют только годовые договоры аренды.

– Будет ли государство добиваться того, чтобы арендодатели заключали договоры аренды на более длительный срок, чем один год?

– Этот вопрос находится в стадии обсуждения. Я бы не сказал, что государство будет давить на арендодателей. Скорее, я бы хотел, чтобы стороны действительно уравняли условия игры. Годичные контракты имеют еще один большой недостаток для арендаторов: это возможность арендодателей реагировать на инфляцию без необходимости соблюдать трехлетнюю буферную зону, в течение которой цена может быть увеличена максимум на 20%. При заключении контракта всего на один год этот период практически перезапускается, что дает большую свободу в плане повышения цен.

Я бы хотел, чтобы условия были справедливыми и динамичными, и я бы хотел, чтобы люди, у которых есть пустая квартира, предлагали ее на рынке аренды, а не просто позволяли ей расти в цене.

– Как далеко продвинулись переговоры и подготовка к принятию Закона о доступном жилье? Около года назад вы упомянули, что ожидаете, что такой закон может быть принят в течение двух лет, то есть в июне 2024 года.

– Мы начали переговоры сразу же после формирования нового правительства в сотрудничестве с Министерством труда и социальных вопросов. Мы завершим работу над предложением в этом или следующем месяце и хотели бы внести определение доступного жилья в законодательство во втором квартале этого года. К началу следующего года мы должны иметь закон на межведомственном согласовании в качестве правительственного документа.

– Вы говорите о переговорах в первой половине следующего года. Так когда же, по вашему мнению, такой закон вступит в силу?

– Я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее. Я думаю, это может произойти в январе 2025 года.

Источник: seznamzpravy.cz

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