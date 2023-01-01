Опрос: чехи хотят жить в собственном доме в деревне недалеко от города

Большинство чехов хотели бы жить в доме в деревне недалеко от города. Переехать больше всего хочет молодое поколение, и юг республики выигрывает у севера. Это следует из исследования NMS Market Research.

Из данных, собранных среди более чем 1 000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, видно, что 80% людей предпочли бы дом квартире. Чаще всего это касается людей, проживающих в мелких населенных пунктах, а также чехов с более высокими доходами в возрасте от 25 до 44 лет.

Если бы чехи могли выбирать, 46% предпочли бы жить в деревне по сравнению с 42% тех, кто предпочел бы жить в городе.

Более половины опрошенных (54%) хотели бы остаться там, где живут сейчас. 72% хотели бы и дальше жить в небольших селах с населением до 999 человек. Среди тех, кто живет в крупном городе с населением более 100 тысяч человек, хотели бы остаться 56%. Самый популярный вариант проживания — в деревне с относительной близостью к крупному городу— выбирают 30%. Жить за городом также чаще предпочитают люди с начальным образованием и женщины.

«В целом в Чехии села и города примерно одинаково популярны, люди хотят пользоваться преимуществами города и села одновременно. Если люди хотят жить в городе, то на окраине, а если они хотят жить в деревне поменьше, то ближе к городу», — добавили авторы исследования.

Пятая часть населения страны хотела бы переехать, особенно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. В целом, по данным опроса, преобладает стремление двигаться с севера на юг. Наименее популярны Моравскослезский, Злинский, Устецкий, Карловарский и Пардубицкий края, а также Высочина.

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook