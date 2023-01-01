Квартиры в Чехии подешевели

Но существуют большие региональные различия в динамике цен, говорят аналитики.

Впервые за несколько лет квартиры во многих городах Чехии значительно подешевели. Анализ, проведенный порталом недвижимости Sreality.cz, показал, что в трех десятках городов и районов по всей стране цены снизились более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

Самое большое снижение цены за год произошло в Пардубице, где, по данным Sreality.cz, квадратный метр продается за 61 766 крон. Таким образом, цены здесь снизились более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Здар-над-Сазавоу квартиры также подешевели более чем на 20% — квадратный метр здесь стоит 65 000 крон.

В ходе анализа сравнивались предложения квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров, в очень хорошем состоянии и в частной собственности, независимо от того, панельные дома или кирпичные. Заметное снижение цены предложения, более чем на 19%, было зафиксировано Sreality.cz в Колине.

«Но существуют большие региональные различия в динамике цен», — сказал Петр Дуфек, аналитик Creditas.

Квартиры начали дешеветь в конце прошлого года. В последнем квартале, по данным Евростата, они подешевели примерно на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. «Это было первое снижение за девять лет», — отметил Дюфек. Он добавил, что за предыдущие десять лет квартиры подорожали на 130%, поэтому цены оставаются высокими. В этом году, однако, снижение значительно ускорилось.

«Одно из самых больших падений цен предложения в годовом исчислении — на 17% — наблюдается в квартирах в панельных домах в Брно», — сказал директор Impera Styl Франтишек Шудржих. Снижение цен на 17% наблюдается в центре Остравы, Трутнова и Чески-Крумлова.

Квартиры в Пржерове, Пльзене, Усти-над-Лабем, Годонине, Пелгржимове, Теплице, Таборе, Шумперке, Мосте, а также в Градце-Кралове, Фрыдек-Мистеке, Хрудиме, Раковнике, Ческе-Будеевице, Праге 1 и 9, Вшетине, Карвине, Кладно, Новом Йичине, Либереце и Чешска-Липе также подешевели на 10–15%.

Опава, Бланско, Бероун, Прага 4 и 5, Кутна-Гора, Нимбурк, Зноймо, Карловы Вары, Хомутов, Дечин и Литомержице близки к почти 10-процентному снижению цен за год.

В других местах скидки ниже, в диапазоне от 3 до 8%. Это относится, например, к Тржебичу, Мельнику, Оломоуцу, Яблонец-над-Нисоу, Пржибраму, Йиндржихув-Градецу, Йиглаве, Соколову, Угерске-Градиште и Страконице.

Однако есть места, на которые скидки не распространяются. Это относится к некоторым населенным пунктам в предгорьях Есеников, где цены на квартиры площадью 40–60 квадратных метров в хорошем состоянии подскочили за год более чем на две трети, до 65 676 крон за квадртаный метр, по данным Sreality.cz.

В Прахатице цены предложения в годовом исчислении выросли на 12%, до 51 174 крон за квадратный метр. В Брунтале и Йичине цена предложения выше на 9%, в Писеке, Семилах и Клатови — на 7%. Квартиры в Домажлице, районе Прага-Запад и Усти-над-Орлици также подорожали, хотя и менее чем на 4%. В других районах цены более или менее не изменились.

Большие различия

По мнению Чешской банковской ассоциации, предполагаемые региональные различия в ценах еще больше увеличатся. «Мы можем ожидать разного развития событий в крупных городах, небольших населенных пунктах и сельской местности», — подтверждает аналитик компании Dataligence Милан Рочек. По его словам, если в прошлом году старая трехкомнатная квартира (70 квадратных метров) в Брно стоила в среднем около 6,3 млн крон, то в Усти-над-Лабем — 2,29 млн крон.

В настоящее время на сайте Sreality.cz цены предложения на старые трехкомнатные квартиры в Брно колеблются от 5,2 до 5,7 млн крон, в Усти-над-Лабем — от 1,2 млн крон, но есть большие различия в зависимости от районов города, поэтому где-то цена предложения приближается к 3 млн крон.

Цены на новостройки не меняются

Снижение цен не проявилось в новостройках, где сейчас есть оживление спроса. У застройщиков Брно ценник на однокомнатную квартиру составляет почти 4,5 млн крон, на двухкомнатную — 7,2 млн крон, а трехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров продается более чем за 10 млн крон.

Что касается Праги в целом, то средняя цена предложения на сайте Sreality.cz по состоянию на март этого года, независимо от типа и возраста объекта, составляет 127 151 крону за «квадрат», что в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.

Однако, хотя предложений стало на 8% больше (23 832 единицы), среднее количество людей, просматривающих объявление, сократилось вдвое, до 77 человек в день.

Источник: novinky.cz

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