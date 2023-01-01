Прага: продажи новых квартир выросли по сравнению с предыдущим кварталом

Цены на новые квартиры в Праге выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на старые квартиры упали на 6%. Разрыв между ценами на новые и старые квартиры продолжает увеличиваться.

Фото: Inna Bystrakova

В первом квартале этого года в Праге было продано 650 новых квартир, что на 18% больше, чем в предыдущем квартале. В годовом исчислении это падение примерно на 38%, но тогда базовые процентные ставки были примерно в два раза ниже их нынешнего уровня.

Также в то же время еще не вступили в силу более строгие правила ЧНБ по ипотечному кредитованию, согласно которым люди могут брать кредиты на сумму до 80% от стоимости недвижимости и только в том случае, если они предоставят банку подтверждение достаточного дохода.

Ипотечный рынок остается основным фактором, влияющим на развитие событий, поскольку ни стоимость предложения, ни стоимость продажи существенно не изменились по сравнению с предыдущим периодом. В основном это связано с сохраняющейся высокой стоимостью строительства, медленным утверждением новых проектов и временной отсрочкой некоторых запланированных проектов. Таковы основные выводы анализа рынка, проведенного девелоперскими компаниями Trigema, Skanska и Central Group.

Прага: продажи жилых новостроек

«Снижение нервозности по поводу энергетического кризиса, стабилизация цен на новое жилье и ряд рекламных программ. Все это вылилось в спрос и помогло рынку новых квартир восстановиться. Однако наряду с небольшим увеличением клиентов с ипотечными кредитами среди покупателей по-прежнему преобладают инвесторы, которые финансируют покупку из собственных средств и помещают свои сбережения в надежное место в условиях все еще высокой инфляции», — комментирует развитие рынка Петр Михалек, председатель правления Skanska Residential.

Стабильные цены

В первом квартале этого года цены на новые квартиры в Праге продолжали немного расти. Средняя цена продажи достигла 151 951 крону за кв. м, а средняя цена спроса — 154 990 крон за кв. м. Оба показателя за год увеличились на 4%.

Цены на строительные материалы частично стабилизировались, но все еще в среднем примерно на 40% выше, чем в начале 2021 года. Однако на некоторые товары сохраняется волатильность цен, что затрудняет для застройщиков и строительных компаний прогнозирование дальнейшего развития событий и связанные с этим расчеты общей стоимости проекта.

Развитие цен на новые квартиры

Таким образом, в краткосрочной перспективе можно ожидать продолжения стагнации цен в новом жилищном строительстве. С другой стороны, может продолжиться снижение цен на старую недвижимость, но по сравнению с прошлым годом это снижение будет не таким значительным.

«Цены на новые квартиры в Праге выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на старые квартиры упали на 6%. Разрыв между ценами на новые и старые квартиры продолжает увеличиваться», — говорит Душан Куновски, основатель и глава Central Group.

Предложение стагнирует

В конце первого квартала этого года в Праге было доступно 5 550 новых квартир. В квартальном исчислении это примерно на 9% больше, а в годовом исчислении — на 73% больше.

Хроническая проблема остается

Несмотря на рекордное количество новых квартир, разрешенных в Праге (почти 1 500 с начала этого года), разрешение на новое строительство по-прежнему выдается медленно: долгосрочная потребность мегаполиса составляет по крайней мере около 10 000 новых квартир в год. Более того, часть нового предложения в будущем окажется у институциональных инвесторов и не попадет на розничный рынок. Если текущая ситуация не изменится и предложение окажется недостаточным для покрытия объема продаж, когда процентные ставки упадут примерно до 3%, цены снова вырасти.

«Для удовлетворения спроса на жилье Праге потребуется как минимум в два, а скорее всего, в три раза больше новых квартир. Более того, нынешняя ситуация — это всего лишь отсрочка спроса, который, скорее всего, возобновится после снижения процентных ставок. Кроме того, в этом году институциональные инвесторы изменят предложение, превратив часть пустующих квартир в арендное жилье», — прогнозирует Марсель Сураль, председатель совета директоров инвестиционной группы Trigema.

Источник: remspace.cz





