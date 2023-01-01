Средняя цена старых квартир в Чехии упала на 9 процентов по сравнению с прошлым годом

Рынок недвижимости в Чехии к лету превратится в лабораторию для проверки пределов спроса и предложения в регионах. У чехов все еще есть деньги, и рынок недвижимости не потерял для них своего авторитета, говорят эксперты.

Средняя цена старых квартир в Чешской Республике снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом — до 82 351 кроны за квадратный метр, что принесло общее увеличение продаж на 40% по сравнению прошлогодними показателями. Однако в Праге было продано самое низкое количество старых квартир за последние четыре года. Об этом говорится в исследовании группы по недвижимости European Housing Services (EHS), которая использует данные своих учредителей, риелтерских служб Bezrealitky и Maxima Reality.

Цены на старые квартиры в Праге перестали падать с наступлением весны и выросли на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, до 113 187 крон за квадратный метр, но упали на 7,9% в годовом исчислении, по данным EHS. Sreality.cz сообщает, что цена предложения старых квартир в Праге в настоящее время составляет 117 883 кроны за квадратный метр, что на 6% ниже по сравнению с прошлым годом. В Среднечешском крае цены выросли на 8% по сравнению с предыдущим кварталом и почти не изменились по сравнению с прошлым годом (76 280 крон за кв. м). Причина, по данным EHS, заключается в том, что люди переезжают в соседние города. В первом квартале в Кладно, Бероуне, Розтоках, Нератовице и Бенешове было продано больше квартир, чем за весь 2021 год, и продажи втрое превысили средний долгосрочный уровень, говорится в исследовании.

Снижение цен на старые квартиры в годовом исчислении произошло в большинстве регионов, поэтому объем продаж такой же, как и год назад, сообщает EHS.

«Рынок недвижимости в Чехии к лету превратится в лабораторию для проверки пределов спроса и предложения в регионах. У чехов все еще есть деньги, и рынок недвижимости не потерял для них своего авторитета», — сказал Хендрик Мейер, руководитель группы недвижимости EHS и цифрового сервиса недвижимости Bezrealitky.

В Брно цены на старые квартиры упали на 7% по сравнению с концом 2022 года, и старая квартира сейчас продается дешевле 81 500 крон за квадратный метр, как и летом 2021 года. Это связано с сокращением предложения, что привело к исчезновению более качественной и дорогой недвижимости, и отсутствием роста продаж ниже себестоимости. «Владельцы квартир в Брно ждут окончания нынешнего ценового шторма, и, если ничто не подталкивает их к продаже, у них нет причин соглашаться на нынешние цены», — оценил ситуацию Мейер.

Согласно анализу, проведенному застройщиками Skanska Residential, Trigema и Central Group, ожидается, что разница в цене между новостройками и старыми квартирами продолжит увеличиваться. По их данным, в настоящее время она составляет 24%, а в будущем, по оценкам, достигнет 30%. По словам застройщиков, в первом квартале этого года квадратный метр новой квартиры в Праге стоил в среднем 151 951 крону.

Арендная плата продолжает расти. По данным EHS, арендная плата в Праге достигла нового максимума: квадратный метр в среднем предлагается за 338 крон. Сайт недвижимости Flat Zone сообщает, что средняя арендная плата в столице составляет 407 крон за квадратный метр в месяц, что на 17% больше, чем год назад.

По данным EHS, в Среднечешском крае арендная плата находится на уровне 240 крон за квадратный метр. Средняя цена аренды снизилась в Брно до 272 крон за квадратный метр. Мейер отметил, что сбывается довольно оптимистичный сценарий, и, хотя арендная плата повышается, в подавляющем большинстве случаев этот рост составляет около 10%, то есть значительно меньше, чем темпы инфляции.

Источник: ceskenoviny.cz

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