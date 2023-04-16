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Опрос: несмотря на кризис, чехи сейчас заинтересованы в решении жилищного вопроса

Опрос: несмотря на кризис, чехи сейчас заинтересованы в решении жилищного вопроса

Партнер рубрики:
Новости 420on
27 апреля
15:46
298
Причина оживления на рынке недвижимости — снижение цены предложения и необходимость защиты сбережений от инфляции.

Опрос: несмотря на кризис, чехи сейчас заинтересованы в решении жилищного вопроса

Более половины чехов планируют изменить свою жилищную ситуацию или уже меняют ее сейчас. Чаще всего они хотят купить недвижимость или реконструировать имеющееся жилье. 

По сравнению с прошлым годом, однако, интерес к изменению жилищной ситуации снизился на шесть процентных пунктов, а число тех, кто полностью исключает изменение своего жилищного положения, увеличилось с 17 до 21%. Причиной стала продолжающаяся сложная экономическая ситуация. Это следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos для компании Wienerberger. 

Согласно опросу, большинство жителей Чехии живут в квартирах, как правило, с тремя-пятью комнатами. Среди небольших квартир преобладает арендованное жилье, а среди больших — собственное. Более 40% чехов живут в семейных домах, как правило, с четырьмя-шестью комнатами.

Примерно 10% тех, кто хочет изменить свою жилищную ситуацию, то есть отремонтировать имеющееся жилье или переехать в более просторное или собственное, уже работает над этим. 25% респондентов, которым еще предстоит сменить жилье, рассматривают возможность покупки дома, а 13% — строительства семейного дома. Остальные планируют жить в квартире или отремонтировать свое нынешнее жилье. Причина оживления на рынке недвижимости — снижение цены предложения недвижимости и необходимость защиты сбережений от инфляции, говорится в пресс-релизе.

По данным опроса, 4% чехов планируют построить собственный семейный дом. Большинство инвесторов планируют сочетать самостоятельное строительство с помощью мастеров или компаний. Четверть семей намерены построить весь дом самостоятельно, чтобы сэкономить на трудозатратах. Число инвесторов, заинтересованных в строительстве «под ключ», снизилось с 28 до 21% по сравнению с прошлым годом. «Это дешевле. Мы можем работать поэтапно, когда есть финансы. Если бы у нас были профессионалы, нам нужно было бы собрать все финансы вместе, а в наше время этого не сделаешь, если только не хочешь заручиться поддержкой банка», — сказал один из респондентов.

Сохраняется интерес к ремонту. В прошлом году было выдано 31 967 разрешений на строительство жилых помещений, из которых на ремонт пришлось 46%. «Помимо необходимости срочного ремонта, важную роль в этой тенденции играет тот факт, что стоимость реконструкции исчисляется сотнями тысяч, и люди часто вкладывают свои сбережения в реконструкцию жилья, чтобы защитить их от инфляции и, кроме того, чтобы повысить ценность своей собственности», — заявили в компании.

В настоящее время четверть чехов ремонтируют или планируют отремонтировать свою недвижимость, очень часто собственными силами. Большинство переделывает интерьеры, пятая часть ремонтирует или будет ремонтировать внешнюю кладку, а 17% меняют крышу.

Опрос проводился компанией Ipsos среди около 1 000 респондентов в возрасте от 20 до 60 лет во всех регионах. Мужчины составили 70% респондентов, остальные — женщины. Чистый доход опрошенных превышал 15 000 крон в месяц.

Источник: ceskenoviny.cz

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