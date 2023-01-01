Квартиры в панельных домах в Чехии заметно подешевели

Квадратный метр в панельном доме сейчас стоит на тысячи крон дешевле, чем в старом кирпичном доме, а с новостройками разница может составлять миллионы.

Критики долгое время считали квартиры в панельных домах немодными, энергонеэффективными и антисоциальными «кроличьими норами». Но сегодняшняя реальность этому не соответствует. Дома в большинстве своем утеплены, имеют как минимум новые окна, при этом зачастую более доступны по цене, чем новостройки. Более того, они стали заметно дешевле, поэтому люди заинтересованы в них.

«В настоящее время квартиры в панельных домах составляют 45% рынка», — сообщил Právo Ян Грубы, глава риэлтерской компании RE/MAX.

По данным Земельного реестра, в прошлом году было продано почти 52 900 квартир, из которых 23 800 — квартиры в панельных домах. Больше всего их было продано в Праге — 5 900. В этом году цены значительно снизились по сравнению с прошлогодним пиком, поэтому те, кто обеспечил финансирование, теперь могут уверенно просить скидку.

Согласно анализу RE/MAX, средняя цена на квартиры с отделкой в Праге в прошлом году достигла пика в 111 000 крон за квадратный метр. В настоящее время цена предложения квартир после реконструкции составляет около 100 000 крон.

Для сравнения: средняя цена предложения квартиры в новостройке в Праге сейчас составляет около 150 000 крон за квадратный метр, согласно совместному анализу застройщиков Skanska, Central Group и Trigema, и 113 000 крон для старых квартир (по данным Bezrealitky.cz).

Панельные квартиры просторнее. Если двухкомнатные квартиры в новостройках часто имеют планировку 2+kk, то есть две комнаты плюс мини-кухня, и площадь до 50 кв. м, то двухкомнатные квартиры в панельных домах, особенно 70-х годов, имеют планировку 2+1, где кухня находится в отдельном помещении, и занимают площадь около 65 кв. м.

Метр в Карловых Варах за 29 000 крон

Самые дешевые квартиры находятся в Карловарском и Устецком краях, где средняя цена в панельном доме составляет около 29 000 крон за квадратный метр. Это на 10 тысяч крон за квадратный метр меньше, чем в кирпичных домах. При этом фактическая цена может упасть еще больше по сравнению с ценой предложения.

В Южноморавском крае средняя цена квартиры в панельном доме составляет около 77 000 крон за квадратный метр, что на 4 000 крон за метр меньше, чем у квартиры в кирпичном доме.

В Брно, по данным RE/MAX, квадратный метр в сборном доме в прошлом году стоил около 94 000 крон. Согласно анализу компании Impera Styl, в первом квартале квартиры в панельных домах подешевели в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. Пока некоторые пытаются удержаться на отметке 84 000 крон за кв. м, многие брокеры уже открыто рекламируют скидки.

«В Брно цены в целом снизились с наступлением весны, и средняя старая квартира сейчас продается примерно за 81 500 крон за метр, то есть по цене лета 2021 года», — резюмировала в своем квартальном отчете компания European Housing Services, в которую входит Bezrealitky.cz.

Покупатель сэкономит 500–600 тысяч крон на квартире площадью 52 кв. м по сравнению с прошлым годом. Однако если продавец спешит, скидка может приблизиться к миллиону. По данным RE/MAX, средняя цена на квартиры в Среднечешском крае в прошлом году составляла около 66 000 крон за квадратный метр, а в Пльзеньском крае — около 62 000 крон.

Источник: novinky.cz

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