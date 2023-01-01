В Чехии десятки тысяч инвестиционных квартир

​Анализ основан на предположении, что человек, владеющий тремя и более квартирами, становится инвестором. Иностранцев среди владельцев только 1,5%.

В Чешской Республике насчитывается около 223 000 инвестиционных квартир, владельцами которых являются 71 000 человек. Об этом говорится в новом исследовании компании Dataligence, основанном на данных кадастровых служб.

Анализ основан на предположении, что человек, владеющий тремя и более квартирами, становится инвестором. Квартирами владеют в подавляющем большинстве чехи. Иностранные владельцы составляют всего 1,5%, и чаще всего они из Словакии и России.

Наибольшее количество инвестиционных квартир, то есть тех, которые владельцы сдают в аренду, находится в Праге и Среднечешском крае.

Около 105 000 человек владеют двумя квартирами в Чешской Республике. Более 34 000 человек владеют более чем тремя квартирами, а 1 200 человек — более чем 10 квартирами.

По данным Ассоциации арендного жилья, 20% людей снимают жилье, а остальные живут в собственных домах. Но даже они пострадали от инфляции. Европейский союз рекомендует, чтобы человек тратил на жилье не более 30% своего валового дохода.

«30% от валового дохода может составлять 17 000–18 000 крон. Если я сделаю поправку на коммунальные услуги, то останется 12 000 крон на аренду жилья. Если средняя арендная плата в Праге сегодня составляет 400 крон за квадратный метр, то на одного человека приходится в среднем 30 метров», — говорит Томаш Кашпар, вице-президент Ассоциации арендного жилья.

По его подсчетам, средняя зарплата в Праге составляет около 50 000 крон. По словам Кашпара, в настоящее время в Чешской Республике насчитывается 25 000 свободных квартир для аренды.

Источник: irozhlas.cz

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