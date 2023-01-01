В Чешской Республике сдается в аренду 223 тысячи квартир

Примерно 10% всех квартир в Чешской Республике — это инвестиционные квартиры, остальные используются людьми для собственного жилья. Это следует из исследования компании Dataligence, которое было подготовлено в сотрудничестве с Ассоциацией арендного жилья.

Большинство инвестиционных квартир находится в Праге и Среднечешском крае. Три и более квартир находятся в собственности около 34 500 частных лиц, всего в стране насчитывается около 115 000 квартир для сдачи в аренду. Согласно анализу, около 63 000 квартир в аренду предоставляют физические лица, владеющие двумя единицами жилья, а более 46 000 квартир сдают около 4 300 человек, владеющих многоквартирными домами. Жилищным кооперативам принадлежит около 152 000 квартир в Чешской Республике, а 300 городов владеют 16 000 квартир.

Всего в Чешской Республике насчитывается около 4,4 миллиона единиц жилья. Около двух миллионов — это семейные дома, 2,4 миллиона — многоквартирные дома. Примерно для 1,9 миллиона из них можно определить владельцев отдельных квартир, остальные регистрируются в целом, что характерно, например, для жилищных кооперативов.

Согласно исследованию, ежегодный прирост единиц жилья за последние пять лет составляет около 33 000, из которых 18 000 приходится на одноквартирные дома и 15 000 — на многоквартирные. Сейчас в Чехии около 80% людей живут в собственном жилье, остальные — в арендованном.

По данным Ассоциации арендного жилья, интерес к этому виду жилья растет из-за высоких процентных ставок. По словам вице-президента ассоциации Томаша Кашпара, арендное жилье по-прежнему доступно по цене. Он добавил, что в будущем может возникнуть нехватка квартир для аренды. Арендное жилье в Чешской Республике — это путь, по которому должно идти государство, оказывая ему поддержку.

Источник: remspace.cz

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