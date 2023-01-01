Цена на старые квартиры в Праге упала, на новостройки — осталась прежней

По мнению Эдуарда Форейта, директора по развитию бизнеса чешской инвестиционной компании Passerinvest, стоимость аренды старых квартир может еще больше снизиться под давлением, вызванным строительством нового жилья.

За последние шесть месяцев средняя цена на старые квартиры в Праге упала на 2,2%, до 8,5 млн крон. Однако предложение этих квартир на рынке сократилось на 14%. Цены на новостройки почти не изменились, и средняя цена, предлагаемая за квартиру, составила 9,7 млн крон. Жилая недвижимость высшего качества подорожала на 1,9%, до 202 430 крон за квадратный метр. Цены аренды следуют за спросом, вызванным отсутствием собственного жилья, отмечает консалтинговая компания Knight Frank, специализирующаяся на недвижимости.

По словам Катержины Полаковой, руководителя отдела жилой недвижимости Knight Frank, весна знаменует собой конец периода стагнации и ожидания. «Требования покупателей также меняются. Люди больше, чем когда-либо, уделяют внимание качеству жилья и предъявляют более высокие требования к его стандартам и дополнительным услугам. Я думаю, что соотношение между ценой и качеством недвижимости выравнивается, что резко контрастирует с годами пандемии, когда благодаря низким ипотечным ставкам практически все продавалось быстро и дорого», — говорит Полакова.

Темпы роста арендной платы замедлились после скачка на несколько десятков процентов в прошлом году. Разница в ценах на аренду обусловлена состоянием объектов или наличием свободных помещений в том или ином месте. Согласно анализу Knight Frank, средняя арендная плата в Праге 8, например, за последние шесть месяцев выросла на 11%, в то время как в Праге 3 она снизилась на 5,3%.

По мнению Эдуарда Форейта, директора по развитию бизнеса чешской инвестиционной компании Passerinvest, стоимость аренды старых квартир может еще больше снизиться под давлением, вызванным строительством нового жилья. По его словам, причина заключается в изменчивости финансовых возможностей частных лиц. По мнению Форейта, переезжая со вторичного рынка в новостройку, финансово обеспеченный человек оставит более дешевую свободную квартиру на рынке аренды. Аналогичная ситуация может возникнуть и при переезде из одной старой квартиры в другую.

Источник: www.remspace.cz

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