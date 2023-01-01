Медленное строительство офисов в Праге может поднять арендную плату

Замедление темпов строительства офисов в Праге может привести к повышению цен на аренду офисов в будущем. Согласно анализу Colliers, за последние три квартала в столице не было начато ни одного офисного строительства.

«В настоящее время в стадии строительства находится 15 проектов, но только пять запланированы на 2024 год. Это приведет к значительному дефициту предложения примерно через 15–24 месяца», — сказал Йозеф Станко, аналитик Colliers. В будущем стоимость аренды офисов в расгиренном центре может вырасти до 20 евро (475 крон) за квадратный метр. В первом квартале этого года, согласно анализу, цена аренды в первоклассных зданиях выросла на шесть крон, до 18,35 евро (430 крон) за квадратный метр. Ближе к окраинам города цена составила максимум 16 евро (380 крон) за квадратный метр.

В последнем квартале в Праге были завершены два офисных проекта. Первый — PORT7 компании Skanska в Праге 7 площадью 30 900 кв. метров. Второй — Red Court компании J&T Real Estate площадью 7 100 кв. метров. По данным Colliers, на конец квартала в стадии активного строительства находилось 145 000 кв. метров, но в этом году ожидается завершение строительства только 90 000 кв. метров офисных площадей. Почти половина ожидаемых объектов уже имеет арендатора.

Эдуард Форейт из инвестиционной компании Passerinvest также подтверждает эту тенденцию. Проекты, находящиеся в стадии строительства, были начаты еще раньше. Он добавляет, что строительство офисных зданий заметно потому, что они в основном расположены вблизи метро и основных городских магистралей. Это создает впечатление, что их строится все больше и больше.

По данным Colliers, уровень свободных офисных зданий в Праге в первом квартале этого года снизился до 7,5%, что соответствует 289 100 кв. метрам.

Источник: https://www.remspace.cz/novinky/

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