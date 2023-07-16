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Вместо Праги — Кладно или Мельник. Дорогое жилье в больших городах заставляет людей переезжать в другие регионы

Новости 420on
16 ИЮЛЯ 2023
09:30
5785
По данным продавцов, интерес людей к жилью вблизи крупных городов за последний год вырос примерно на треть. Из-за дороговизны недвижимости и ипотеки предложения в мегаполисах становятся менее доступными. Вместо Праги люди выбирают Бероун, Кладно или Мельник.
В Кладно возводится новый многоквартирный дом, скоро квартиры будут готовы к заселению. Интерес к ним велик: дом находится в 16 минутах езды на автомобиле от границы с Прагой. Кладно — один из городов, куда сейчас часто переезжают жители столицы.
 
«На данный момент продана треть квартир. Мы уже видим интерес со стороны жителей Праги к покупке недвижимости. Высокие цены на недвижимость действительно заставляют жителей больших городов искать альтернативное жилье в близлежащих небольших городах», — подтвердила Мария Моцкова, представитель инвестора.
 
В Мельнике интерес людей к покупке недвижимости тоже возрос за последний год. «Когда мы говорим о продаже квартир в Мельнике и его окрестностях, в среднем 30% покупателей составляют жители Праги. Остальные — это местные жители», — говорит Йиржи Черны, представитель агентства недвижимости.
 
Аналогичная ситуация наблюдается и в других местах. По данным риелтеров, около трети объектов недвижимости в таких городах Центральной Чехии, как Кладно, Мельник, Колин, Млада-Болеслав и Бероун, сейчас продается людям, переезжающим из столицы.
 
Аналогичная ситуация в Брно
 
Из Брно в поисках доступного жилья также уезжает все больше людей. Они выбирают недвижимость, например, в Вышкове, Бланско, Куржиме или Модржице. «Несмотря на то, что цены на квартиры в Брно за последний год снизились в среднем со 100 000 крон до 80 000 крон за квадратный метр, жилье для многих остается недоступным», — говорит аналитик по недвижимости Ондржей Пеликан.
 
Если, например, двухкомнатная квартира в Куржиме под Брно стоит 4,5 миллиона крон, то аналогичная квартира в Брно на 1,25 миллиона дороже.
 
Дорогое жилье — причина того, что десятки тысяч людей каждый день ездят на работу в большие города и при этом живут в их окрестностях. Это подтверждает статистика. Кроме того, около 10 000 человек переезжают в Прагу каждый квартал года, однако около 8 000 из них в итоге покидают город.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Чехия покупка недвижимости продажа недвижимости квартиры Прага Брно Кладно Млада Болеслав

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