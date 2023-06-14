Пражский отель Vítkov превратится в проект для коливинга

С этим проектом Baltic Asset Management выходит на рынок Чешской Республики и всей Центральной Европы. «Наш анализ рынка показывает, что в Чешской Республике и во всем регионе Центральной Европы существует дефицит предложения качественных помещений для коливинга», — говорит Угниус Латвис, генеральный директор Baltic Asset Management. Он отмечает, что расположение в расширенном центре города является одной из ключевых характеристик успешных проектов коливинга.

Отель Vítkov в пражском районе Жижков был отремонтирован в 2007 году и до пандемии работал как трехзвездочный отель, но с тех пор больше не открывался. Предстоящий проект Youston coliving предложит индивидуальные номера площадью от 15 до 48 квадратных метров, каждый из которых будет иметь собственную кухню и ванную комнату. Проект также будет включать ряд общих помещений, в том числе столовую, кинотеатр, сауну, прачечную, тренажерный зал и помещения для образования, работы и отдыха.

«Наша цель — создать больше коливинг-проектов в регионе, поэтому мы ищем как инвестиционных партнеров, так и владельцев недвижимости, которые открыты для качественных проектов редевелопмента. Без помощи партнеров приобретение недвижимости и успешный запуск проекта в Чешской Республике были бы невозможны. Везде, где мы планируем развиваться, мы стараемся работать с местными партнерами, которые знают местный рынок. В приобретении отеля Vítkov нам помог Карло Градл, наш деловой партнер, который помогает нам расширять нашу деятельность в Праге», — добавляет Угниус Латвис.

Источник: remspace.cz

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