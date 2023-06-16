Городской застройщик построит тысячи квартир для сдачи в аренду в Праге

Доступность жилья — это проблема, с которой сталкивается практически вся Чехия. Хуже всего ситуация обстоит в столице, где цены на квартиры и арендная плата в последние годы растут самыми быстрыми темпами в Европе. По мнению Петра Урбанека, директора Пражской девелоперской компании (PDS), для того чтобы спрос и предложение были хотя бы частично сбалансированы, необходимо ежегодно строить и предлагать на рынке не менее 10 000 квартир.

PDS может вскоре внести свой вклад в достижение этого рубежа, поскольку в настоящее время она работает с земельными участками на территории столицы общей площадью около 70 гектаров. «После того как закончатся все изменения зонирования, инициированные на этих участках, на них можно будет построить около 8 000 квартир», — говорит глава PDS.

Ожидается, что компания будет ежегодно выводить на рынок сотни новых квартир.

«8 000 квартир — это, конечно, немало, но, с другой стороны, если учесть годовую потребность столицы (10 000 квартир), то уже понятно, что одно наше строительство не будет соответствовать спросу и предложению на рынке. Однако это инструмент, который может помочь столице разгрузить себя очень существенно», — комментирует Петр Урбанек планы своей компании.

По его словам, у Праги появится возможность вновь обеспечить городские службы собственным обновленным жилым фондом.

Особенностью, которая принципиально отличает Пражскую девелоперскую компанию от других застройщиков жилья в Чехии, является способ доступа к земле для строительства.

«PDS — это не обычная коммерческая компания. Если немного преувеличить, можно сказать, что у нас такая же структура, как, например, у зоопарка. Мы являемся организацией, работающей на взносы. На практике это работает так: все, что мы создаем, происходит на территории столицы, которая предоставляет нам землю. В то же время она является нашим учредителем, поэтому все, что мы строим, становится собственностью города Праги», — объясняет принцип сотрудничества директор PDS.

Это устраняет первоначальное препятствие в виде поиска подходящей земли для строительства, с которым приходится сталкиваться всем другим девелоперским компаниям. Но кроме этого, на PDS ложатся все остальные обязательства, связанные с подготовкой проекта, которая часто занимает годы. Но весь процесс должен быть быстрее и дешевле в случае с городским застройщиком благодаря уверенности в наличии земли.

«Если бы Праге пришлось покупать землю, на которой мы собираемся строить, то из бюджета пришлось бы вытащить примерно 4,5 миллиарда крон», — говорит Петр Урбанек.

Для кого строят?

Запланированные квартиры будут предоставлены работникам так называемых привилегированных профессий. К ним относятся, например, учителя, медсестры, пожарные и полицейские. По данным исследования, проведенного по заказу застройщика, в настоящее время в столице по этим профессиям работают более 100 000 человек.

«Полицейский, работающий в Праге, получает точно такую же зарплату, как и полицейский, работающий в Остраве, но на жилье в столице он, конечно, тратит значительно больше. Этот факт неизбежно приводит к тому, что такие сотрудники уезжают из Праги в более дешевые регионы Чехии. Мы должны предотвратить это», — объясняет глава PDS.

Одним из вариантов, по его словам, может быть предоставление части жилья другим малообеспеченным группам населения. Но тут есть одна загвоздка. «В итоге, как всегда, это будет вопрос денег. Мы должны будем обеспечить компенсацию инвестиционных затрат на здания», — предлагает Урбанек.

По его оценкам, общие инвестиции в строительство запланированных 8 000 квартир сегодня составят 30–40 миллиардов крон. Соответственно будут определены конечная арендная плата и целевая группа жильцов.

«Это может быть один гарантийный договор аренды, в рамках которого будет, возможно, три или четыре структуры для отбора жильцов. Это могут быть аукционы, поддержка социальных профессий или просто поддержка социально уязвимых слоев населения. Но это пока вопрос будущего, важная задача, которую мы решим примерно через два-три года», — завершает свою мысль глава Пражской девелоперской компании.

Источник: seznamzpravy.cz

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