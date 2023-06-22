Квартиры в Чехии дешевеют как никогда — их не покупают. Признак очередного экономического кризиса?

Цены на новые квартиры в Чехии еще никогда не падали так быстро. Это хорошая новость для тех, кому негде жить и кто до сих пор не мог позволить себе жилье. Но примеры со всего мира предупреждают, что это может предвещать новую волну экономического кризиса.

Предупреждающие сигналы из строительной отрасли поступают все чаще. Чешское статистическое управление недавно опубликовало данные, согласно которым в первом квартале цены на новые квартиры упали на 6% в абсолютном выражении в годовом исчислении, но с учетом удорожания строительных работ снижение цен составило 15%. Ничего подобного Чехия не видела с начала века.

Не менее впечатляют новости о том, как мало строится. За первые четыре месяца власти выдали на треть меньше разрешений на строительство нового жилья, чем за тот же период 2022 года.

Павел Собишек из UniCredit Bank подтверждает, что некоторые застройщики отложили строительство. «Это естественная реакция на повышение процентных ставок с 0 до 7%», — говорит он, отмечая, что в прошлом году Чешский национальный банк сделал кредиты более дорогими. «Желание инвесторов строить новые здания будет логически ограничено снижением цен», — добавляет он. Однако, по его словам, это не кризис. Главный экономист UniCredit Bank ожидает, что жилищное строительство перейдет к росту самое позднее в начале следующего года.

Петр Дуфек из Creditas даже видит позитивный аспект в спаде на рынке жилья. Напротив, на рубеже 2021 и 2022 годов квартиры дорожали рекордными темпами, что привело к росту цен на строительные материалы. «Нынешний спад в строительстве может направить цены на материалы в нужное русло», — считает аналитик.

Скандинавское предупреждение

Однако если условия на рынке жилья не начнут улучшаться, то предупреждение из Швеции коснется и чехов. «После нескольких лет сверхнизкой стоимости заимствований пандемия и война в Украине дали многим странам токсичный коктейль из высокой инфляции и быстро растущих процентных ставок. Однако в Швеции структурные проблемы на рынке жилья усиливают эффект», — пишет Саймон Джонсон из агентства Reuters, подводя итог причин, которые привели к снижению цен на жилье в скандинавской стране на 11% в прошлом году.

Это привело к спаду в строительном и банковском секторах, поскольку банки стали требовать от кредиторов более надежных гарантий.

В результате Швеция станет единственной страной — членом ЕС, где показатели экономики за полный год упадут по сравнению с прошлым годом, согласно весеннему прогнозу Европейской комиссии. «Слабый рынок жилья будет продолжать оказывать давление на строительную активность и, вместе с более широкой неопределенностью, снизит общий объем инвестиций», — называет Еврокомиссия главную причину.

На этой неделе правительство Новой Зеландии объявило, что ВВП страны снизился второй квартал подряд и что экономика страны, таким образом, скатилась в рецессию. Новая Зеландия — одна из стран наряду со Швецией и Данией, где реальные цены на жилье упали больше всего в конце прошлого года, согласно базе данных ОЭСР.

Мы не такие, как шведы

Во второй половине прошлого года Чешская Республика пережила рецессию. Ожидаемого восстановления до сих пор не произошло, и экономика перешла в стагнацию.

Одним из виновников этого является строительный сектор, который по сравнению с прошлым годом сократился больше всех секторов экономики. Данные Чешского статистического управления за апрель также не сулят ничего хорошего, так как баланс строительного сектора продолжает ухудшаться, даже ниже уровня 2019 года.

Тем не менее эксперты говорят, что угрозы для всей отечественной экономики не стоит переоценивать. «На отечественный строительный сектор приходится меньшая доля общего объема экономического производства, чем в Швеции, — около 4 или 5%», — говорит Петр Дюфек.

Он и его коллега Павел Собишек также согласны с тем, что кризис ограничится жилищным сектором. В Чешской Республике недостаток частных инвестиций в жилищное строительство может быть заменен инвестициями в автомобильные и железные дороги, финансируемыми из Европейского фонда реконструкции.

Хотя статистики сообщают, что строительство транспортной инфраструктуры в начале года сократилось, как и жилищное строительство, это лишь временный спад. Из-за неопределенности перспектив государственных финансов инвестиции откладываются муниципалитетами, которые все равно потратят деньги. Крупные государственные инвесторы, такие как Управление дорог и автомагистралей, вынуждены пересматривать цены некоторых контрактов из-за инфляции.

В конце концов, нет уверенности в том, что внутренний рынок жилья также скрывает глубокие «структурные проблемы». Но верно то, что в Чехии, как и в Швеции, цены на жилье растут быстрее, чем зарплаты.

Квартиры используются не только для жилья, но и стали инвестиционным активом благодаря отмене налога на передачу недвижимости. В то же время обе страны страдают от нехватки съемного жилья. Однако у местных домохозяйств все еще есть финансовые резервы. Объем непогашенных ипотечных кредитов составляет 70% от их располагаемого годового дохода. При этом шведы должны даже больше, чем зарабатывают или получают от государства за год.

Они не строят, это бессмысленно

Сообщения о падении рынка жилья в Швеции стали благодарной темой для мировых газет. The New York Times взяла интервью у Эрика Селина, владельца фирмы по развитию недвижимости Fastighets AB Balder. «Нет смысла вкладывать слишком много средств в строительство, — описал застройщик ситуацию в Гетеборге. — Мы не начинали ничего нового около года, а может быть, и дольше». Однако он не считает нынешнюю ситуацию кризисом.

Он просто ждет, когда шведы начнут догонять отложенный спрос. «Если в этом году цены упадут еще на 5 или 10%, для нас это не будет столь драматично», — говорит Селин.

Трудности последних нескольких месяцев подтверждает и Central Group, крупнейший застройщик Чехии. «Инвесторы отреагировали на кризис, остановив или отложив большинство проектов, находящихся в стадии реализации, а Central Group также объявила прошлой осенью об отсрочке строительства и продажи более 700 новых квартир», — говорит Ондржей Штястны, главный аналитик застройщика.

Однако, в отличие от своих шведских коллег, Central Group снова начинает массовое новое строительство, так как наблюдает оживление на рынке жилья.

Таким образом, шведский сценарий спада в экономике из-за структурных проблем на рынке жилья, будем надеяться, не повторится в Чешской Республике.

Источник: seznamzpravy.cz

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