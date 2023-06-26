Где будут жить новые жители Праги?

Эвжен Корец, генеральный директор и председатель правления девелоперской компании Ekospol:

Популярность чешской столицы сохраняется и растет. Только за первые три месяца этого года, по последним данным Чешского статистического управления, Прага приросла 23 091 новым жителем. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Большая часть прироста населения приходится на тех, кто переехал в столицу в этом году. С января по конец марта статистики зарегистрировали 41 315 таких людей. Остается открытым вопрос, где будут жить новые пражане в будущем. За тот же период этого года в столице было построено всего 1 252 новые квартиры. Это означает, что на каждую новую квартиру приходится ошеломляющее количество иммигрантов — 33.

Чешская столица не только является самым богатым регионом Чехии, но и занимает очень высокое место по сравнению с Центральной Европой и всем ЕС. Высокие зарплаты, самые большие возможности трудоустройства, всевозможные культурные и спортивные мероприятия и самое доступное здравоохранение — вот основные преимущества, которые привлекают в город все больше и больше жителей. Если вычесть 9 983 человека, переехавших из Праги за первые три месяца этого года, то получится прирост в 31 333 человека. Однако общее число жителей Праги увеличилось чуть меньше, так как естественный прирост в этом году оказался отрицательным. Это означает, что умерло больше людей, чем родилось. В целом в конце первого квартала этого года Прага «подросла» на 23 091 человека.

Люди, переехавшие из столицы, в основном направились в Среднечешский край. Они не рвали связи со столицей и часто по-прежнему ездили на ту же работу. Из Праги их выгнала необходимость: доступность жилья в столице постоянно ухудшается. Это связано с неумеренно долгим получением разрешений на строительство новых зданий и устаревшим планом зонирования столицы.

Рост числа жителей Праги не является неожиданностью, Прага постоянно растет. Однако столица не в состоянии адекватно реагировать на это демографическое развитие. Строительство, в том числе жилищное, по-прежнему регулируется планом зонирования, утвержденным в 1999 году (он действует с 2000 года), потенциал развития которого уже давно исчерпан. Хотя предполагалось, что через десять лет он будет заменен новым планом зонирования с новым предложением земли под застройку, этого не произошло. Таким образом, потенциал развития Праги постепенно снизился до нуля. Практически каждый крупный жилищный проект теперь должен сначала пройти через длительный процесс частичного изменения плана зонирования; без этой лазейки жилищное строительство в Праге практически остановилось бы. Однако этот процесс очень непрозрачен и может затянуться на годы.

Отсутствие качественного и обновленного генерального плана с достаточным количеством земли для строительства крупных жилищных проектов не позволяет столице гибко реагировать на текущие потребности и демографические тенденции. Столица будет оставаться привлекательной и продолжит притягивать больше всего людей. Мысль о том, что это развитие внезапно закончится, ошибочна.

Источник: www.remspace.cz

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