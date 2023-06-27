Цены на небольшие старые квартиры в Чехии увеличились, но дальше расти не будут

Для аналогичных по площади квартир за пределами Праги рост составил 4,1%, до 51 684 крон за кв. м. Это следует из данных агентства недвижимости RE/MAX. Компания ожидает, что в ближайшие шесть-девять месяцев цены снизятся примерно на 10%.

Средняя цена на все квартиры в Чехии незначительно растет уже второй квартал подряд. Отчасти это связано с увеличением числа продаж в Праге и уменьшением числа продаж за пределами Праги. Средняя цена реализации квадратного метра жилой площади по стране в настоящее время составляет около 69 000 крон за кв м. Однако цена может варьироваться в зависимости от сегмента и расположения зданий.

Цены на квартиры в панельных домах продолжают снижаться во всех регионах. Средняя цена реализации квартир в сборных домах в Праге в настоящее время составляет около 91 000 крон за кв. м, за пределами Праги — 49 000 крон за кв. м. Учитывая нынешнюю покупательную способность населения Чехии, нет оснований ожидать дальнейшего роста цен на квартиры.

Источник: remspace.cz

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