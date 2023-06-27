ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Цены на небольшие старые квартиры в Чехии увеличились, но дальше расти не будут

Новости 420on
27 ИЮНЯ 2023
09:46
1170
Средняя цена старых небольших квартир в кирпичных домах площадью до 69 кв. м в Праге выросла на 11,2% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 124 226 крон за кв. м.

Для аналогичных по площади квартир за пределами Праги рост составил 4,1%, до 51 684 крон за кв. м. Это следует из данных агентства недвижимости RE/MAX. Компания ожидает, что в ближайшие шесть-девять месяцев цены снизятся примерно на 10%.

Средняя цена на все квартиры в Чехии незначительно растет уже второй квартал подряд. Отчасти это связано с увеличением числа продаж в Праге и уменьшением числа продаж за пределами Праги. Средняя цена реализации квадратного метра жилой площади по стране в настоящее время составляет около 69 000 крон за кв м. Однако цена может варьироваться в зависимости от сегмента и расположения зданий.

Цены на квартиры в панельных домах продолжают снижаться во всех регионах. Средняя цена реализации квартир в сборных домах в Праге в настоящее время составляет около 91 000 крон за кв. м, за пределами Праги — 49 000 крон за кв. м. Учитывая нынешнюю покупательную способность населения Чехии, нет оснований ожидать дальнейшего роста цен на квартиры.

Источник: remspace.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

 Telegram 

— Facebook

— Instagram

Чехия недвижимость квартиры продажа недвижимости Прага цены

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
28 ИЮЛЯ 2023
16:30
99
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ СОВЕРШАЙ ЭТИХ ОШИБОК! УРОК ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ АКЦЕНТА | ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ #9
28 ИЮЛЯ 2023
15:50
216
ЕДА
БЛИНЫ КАК ИСКУССТВО: АВТОРСКИЙ РЕЦЕПТ ОТ ЧЕШСКОГО ШЕФ-ПОВАРА
28 ИЮЛЯ 2023
15:30
193
ОБЩЕСТВО
СЕРДЕЧНЫЕ ПРИСТУПЫ У ПАССАЖИРОВ СТАЛИ ПРИЧИНОЙ ЭКСТРЕННЫХ ПОСАДОК САМОЛЕТОВ В ПРАГЕ
28 ИЮЛЯ 2023
14:40
241
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ČESKÁ SPOŘITELNA И KOOPERATIVA СОВМЕСТНО КУПЯТ 300 АРЕНДНЫХ КВАРТИР В ПРАГЕ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
28 ИЮЛЯ 2023
16:30
99
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ СОВЕРШАЙ ЭТИХ ОШИБОК! УРОК ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ АКЦЕНТА | ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ #9
28 ИЮЛЯ 2023
15:50
216
ЕДА
БЛИНЫ КАК ИСКУССТВО: АВТОРСКИЙ РЕЦЕПТ ОТ ЧЕШСКОГО ШЕФ-ПОВАРА
28 ИЮЛЯ 2023
15:30
193
ОБЩЕСТВО
СЕРДЕЧНЫЕ ПРИСТУПЫ У ПАССАЖИРОВ СТАЛИ ПРИЧИНОЙ ЭКСТРЕННЫХ ПОСАДОК САМОЛЕТОВ В ПРАГЕ
28 ИЮЛЯ 2023
14:40
241
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ČESKÁ SPOŘITELNA И KOOPERATIVA СОВМЕСТНО КУПЯТ 300 АРЕНДНЫХ КВАРТИР В ПРАГЕ
28 ИЮЛЯ 2023
14:29
202
ОБЩЕСТВО
НЕОБЫЧНЫЙ ПЕШЕХОД — КОРОВА УСТРОИЛА СЕБЕ ЭКСКУРСИЮ ПО ПРАГЕ. ПОЛИЦЕЙСКИХ ИГНОРИРОВАЛА
28 ИЮЛЯ 2023
13:15
19269
ШОППИНГ
«ПЛЕВАТЬ НА ЧЕХИЮ», — ГОВОРЯТ ЛЮДИ, СОВЕРШАЮЩИЕ ПОКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ
28 ИЮЛЯ 2023
13:08
666
ПОЛИТИКА
ПОЛИЦИЯ НЕ ПУСТИЛА В ЧЕХИЮ РОССИЙСКУЮ ТЕННИСИСТКУ
28 ИЮЛЯ 2023
12:25
663
ОБЩЕСТВО
НЕСЛЫХАННО: В ПРАГЕ ИНОСТРАНЕЦ, ВОЗМОЖНО РУССКИЙ ИЛИ УКРАИНЕЦ, ИЗНАСИЛОВАЛ ЖЕНЩИНУ. ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ
28 ИЮЛЯ 2023
12:04
3733
ЖИЗНЬ
РАСПЛАТА ЗА НАИВНОСТЬ. НА ЧТО ДАВЯТ МОШЕННИКИ В ЧЕХИИ, ЧТОБЫ ИМ ВЕРИЛИ
28 ИЮЛЯ 2023
10:47
525
ЭКОНОМИКА
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО В ЧЕХИИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ НА ДВЕ КРОНЫ