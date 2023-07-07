Жизнь на девяти метрах. Как выглядит самая маленькая квартира в Чехии?





В такой маленькой квартире и вообще в малогабаритном жилье, как правило, пространство не разделено и представляет собой одну открытую комнату, которая одновременно служит гостиной, кухней и спальней. Отделена только ванная комната. Более подробная информация о проекте размещена на сайте proseckavyhlidka.cz В такой маленькой квартире и вообще в малогабаритном жилье, как правило, пространство не разделено и представляет собой одну открытую комнату, которая одновременно служит гостиной, кухней и спальней. Отделена только ванная комната.

«При меблировке необходимо использовать многофункциональную мебель, например складную или двухъярусную кровать с местом для хранения, складной стол или письменный стол и встроенные системы хранения», — комментирует Карина Тохтарова, стратегический директор и соучредитель Vertex Fund.

В частности, такая квартира в резиденции Prosecká vyhlídka включает в себя кровать с местом для хранения белья, откидной стол и метровую кухню с раковиной, плитой и небольшим холодильником. По другую сторону от кухни находится душ и ванная комната.

По словам Карины Тохтаровой, в проектах с небольшими жилыми единицами маленький размер обычно компенсируется общими удобствами для проживающих в доме. «Общие помещения, такие как хорошо оборудованная прачечная, являются неотъемлемой частью проекта и помогают компенсировать небольшое пространство», — говорит она.

По ее словам, у однокомнатного жилья есть две основные группы клиентов. Большинство из них — молодые покупатели, которые приобретают жилье в качестве стартовой недвижимости.

«Но, конечно, есть и консервативные инвесторы, которые осознают дополнительную ценность такого ликвидного продукта в то время, когда в Праге ощущается нехватка небольших арендных единиц», — говорит Тохтарова.

Первый эксперимент

По ее словам, апартаменты площадью девять квадратных метров - это пока эксперимент, который компания хотела бы развивать и дальше. Поэтому фонд планирует продолжить строительство малогабаритного жилья в своем следующем проекте в Праге 8.

«Мы решили переделать этот проект с больших квартир на маленькие, хотя это было еще до получения разрешения на строительство», — сказала Тохтарова. По ее словам, рынок меняется очень быстро, особенно во времена дорогого ипотечного финансирования, и необходимо было реагировать на меняющиеся тенденции продаж.

«Расчет очень прост. В Праге мы сдаем двухкомнатную квартиру площадью 40 кв. метров за 15 000 крон, но если мы построим две квартиры площадью 20 кв. метров на тех же метрах, то доходность составит 22 000 крон», — объясняет Тохтарова из Vertex Fund.

Между тем объект площадью 9 кв. метров будет сдаваться в аренду за 8 000 крон в месяц. Однако его продажная цена, по словам стратегического директора, составит 1,6 млн крон. Цена за квадратный метр составит около 178 000 крон.

Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Праге сегодня составляет около 150 000 крон. Несмотря на более высокую цену квадратного метра, преимуществом малогабаритного жилья, по мнению Карины Тохтаровой, является его абсолютная стоимость.

«Средний размер квартир в Праге объективно уменьшился за последние 10 лет. В 2014 году он составлял 72 кв. метра, а в настоящее время - 62 кв. метра. Это означает уменьшение на 14%», — сказал изданию Seznam Zprávy Франтишек Брож, аналитик компании Price Map.

Эта тенденция, по его словам, обусловлена двумя факторами. «Со временем на рынке стало предлагаться гораздо больше квартир 1+кк и 2+кк. С 2014 года количество квартир с одной спальней почти удвоилось», — добавляет он.

Потенциальным подводным камнем, который не должен упускать из виду ни один потенциальный покупатель, является тот факт, что жилые единицы — это не совсем обычные квартиры. Именно из-за размера пражские строительные нормы и закон о строительстве не позволяют утвердить их таким образом, и они внесены в список нежилых помещений.

Что такое ubytovací jednotky

Ubytovací jednotky, или объекты для размещения (мы также можем встретить обозначения «апартаменты» или «студии»), — это недвижимость квартирного типа, которая по каким-либо причинам не может быть одобрена в качестве квартиры, но подходит для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Самым большим преимуществом ubytovací jednotky является более низкая цена покупки, что обусловлено статусом в кадастре недвижимости, а также небольшой площадью. Так как стоимость квартиры напрямую зависит от цены за квадратный метр, такие объекты можно приобрести по значительно более низкой цене.

В то же время ubytovací jednotky можно сдавать в аренду примерно по такой же цене, что и квартиры 1+кк. В результате ваш годовой доход будет значительно выше. В реальном выражении доходность может достигать 6–7% в год.

Согласно действующему законодательству, ubytovací jednotky пригодны для сдачи внаем для жилья, и их можно зарегистрировать как постоянное место жительства. Таким образом, такая аренда не имеет недостатков для арендатора. При этом оформить ипотеку на такую недвижимость можно так же, как и на квартиру, и для этого необязательно закладывать другое имущество.

Ubytovací jednotky подходят для собственного долгосрочного проживания, а также для инвестиций при относительно небольших начальных вложениях.



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