Компании в Чехии инвестируют миллиарды в арендное жилье

Высокие цены на недвижимость и снижение доступности ипотечных кредитов вызвали в последние годы рост интереса к арендному жилью. Изменение спроса привлекает новых инвесторов.

«Почти все крупные местные застройщики уже выделили часть своих предстоящих проектов для сегмента частного арендного жилья или публично заявили, что это, вероятно, будет стратегическим направлением их деятельности», — говорит Фрейзер Уотсон, директор отдела инвестиционных консультаций компании Savills.

Тысячи будущих квартир для сдачи в аренду

Один из примеров — девелопер Trigema, который представил проект арендного жилья Fragment в пражском районе Карлин.

«Раньше мы строили квартиры в основном для продажи. Это изменилось с только что завершенным проектом Fragment, который с самого начала был задуман как проект арендного жилья премиум-класса. В результате мы начали думать об арендном жилье в более широком контексте и в большем масштабе и решили постепенно наращивать фонд недвижимости. К 2029 году мы хотим иметь 1 000 арендных квартир», — сказала изданию Seznam Zprávy Мартина Калушова, пресс-секретарь компании Trigema.

В марте этого года компания Creditas Real Estate запустила свой первый проект арендного жилья, в рамках которого строится 85 жилых единиц в пражском районе Просек.

«В каждом крупном проекте, находящемся в стадии разработки, мы сейчас рассматриваем сочетание квартир для продажи и аренды. Мы рассматриваем арендное жилье как перспективный сегмент рынка недвижимости. Мы ожидаем, что интерес к арендному жилью будет постоянно расти», — сказал Йиржи Вайнер, генеральный директор Creditas Real Estate.

В ближайшие 10 лет компания собирается построить 5,5 тысячи новых квартир, из которых одна тысяча будет предназначена для сдачи в аренду.

«Мы планируем инвестировать 5 миллиардов крон в сегмент арендного жилья», — добавил глава Creditas Real Estate.

Крупные игроки приходят на рынок

Строительство квартир, предназначенных для сдачи в аренду, привлекает не только застройщиков и тех, кто ищет жилье для себя. Крупные институциональные инвесторы (банки, страховые компании, фонды) все чаще включаются в игру и хотят построить бизнес на собственном портфеле из десятков и сотен квартир.

В настоящее время в Праге институциональные инвесторы предлагают более 4 700 арендных квартир. О росте рынка частного арендного жилья в Праге лучше всего говорит тот факт, что с 2020 года на рынок было выведено 2 153 единицы жилья. За последние три года этот показатель увеличился почти вдвое.

Кроме того, в столице ведется строительство еще более 1 000 единиц жилья, которые будут сданы в 2023 и 2024 годах. Еще 4 500 единиц жилья планируется построить в течение следующих пяти лет. Такие данные опубликовала консалтинговая компания Savills в своем мартовском исследовании.

«Спрос на качественное арендное жилье высок для таких компаний, как Heimstaden. Мы определенно будем расти в долгосрочной перспективе», — говорит Станислав Кубачек, директор по инвестициям в Центральной и Восточной Европе компании Heimstaden, крупнейшего поставщика арендного жилья в Чешской Республике.

На сегодняшний день портфель компании насчитывает более 40 000 единиц жилья в Чешской Республике. И их количество увеличится.

«В этом году пражский застройщик Finep достраивает для нас около 180 квартир в пражском районе Голешовице. И, возможно, в конце года мы начнем проект еще на 180 квартир в другом региональном городе», — сказал Кубачек.

Давид Фогад, директор по продажам Чешского жилищного фонда, который приобрел в общей сложности девять домов в Чехии и Словакии, а стоимость его портфеля недвижимости выросла более чем в два раза, отмечает: «На рынке есть ряд интересных инвестиционных возможностей, и продавцы более открыты для переговоров по цене. Это хорошая ситуация для инвестора нашего типа, и мы планируем ей воспользоваться».

Арендные квартиры будут строиться и в регионах

Хотя до сих пор в центре внимания арендного жилья была Прага, ситуация может измениться в ближайшее время, считает Фрейзер Уотсон, директор отдела инвестиционного консультирования компании Savills.

«Мы ожидаем, что рост в этой области в Чешской Республике окажет влияние на более крупные региональные города (Брно, Остраву и Пльзень), поскольку они сталкиваются с теми же рыночными силами, которые толкают жителей к аренде частного жилья вместо собственности. Это означает, что должна появиться возможность роста в национальном масштабе, что важно для инвесторов, рассматривающих этот сектор», — пояснил директор инвестиционной консалтинговой компании.

И изменения, похоже, уже происходят. «В нашем проекте в Пльзене, Bydlení Skvrňany жилищный фонд Mint купил часть проекта, а именно четыре многоквартирных дома из семи, только для сдачи в аренду», — привела пример активности за пределами столицы представительница Trigema.

Creditas Real Estate в настоящее время готовит проект в Брно, где планирует построить около 900 новых квартир. Часть из них предназначена для сдачи в аренду.

Эксперты в области недвижимости выделяют три основные движущие силы для дальнейшего развития рынка аренды в Чехии: доступность жилья, нехватка квартир и тенденции стиля жизни.

«Аренда представляет собой относительно доступную альтернативу по сравнению с покупкой собственной квартиры или дома, так как расходы, связанные с арендой, гораздо ниже по сравнению с покупкой недвижимости. Другая причина — гибкость. Люди, которые переезжают на работу или учебу, часто не хотят беспокоиться об оформлении ипотеки и покупке недвижимости», — объясняет Йиржи Вайнер, генеральный директор Creditas Real Estate, мотивы растущего интереса к арендному жилью в Чехии.

По мнению экономиста Петра Дуфека, это постоянное изменение, учитывая факторы, которые в настоящее время влияют на экономическую реальность рынка недвижимости.

«Рано или поздно рынок арендного жилья должен был перейти на более высокий уровень качества, как это произошло в странах к западу от наших границ», — говорит главный экономист Creditas Петр Дуфек.

Однако, по его словам, развитие конкуренции будет постепенным. Строительство в чешском контексте — это забег на длинную дистанцию.

«Строительство также сначала сосредоточится в Праге и только потом переместится в другие крупные города. Чем больше конкуренция, тем лучше для арендаторов с точки зрения широты предложения», — добавил экономист в своем комментарии.

Чем больше предложений на рынке аренды, тем больше рынок будет дифференцироваться в зависимости от качества предлагаемых квартир и сопутствующих им услуг. «Старые квартиры за пределами центра могут быть хуже, в то время как новые квартиры с комплексными удобствами, включая парковку и другие услуги, будут лучше», — заключает Петр Дуфек.





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