Караван — автомобиль или здание? Чешские кемпинги наконец-то узнают это

Два года назад в результате пожара в кемпинге «Радава» у Орлицкого водохранилища сгорело 11 автоприцепов. Затем было установлено, что на территории базы отдыха находятся десятки других, многие из которых оборудованы различными навесами или террасами.

Было принято решение, что караваны и дополнения к ним должны исчезнуть. Это вызвало дискуссию о том, что является законным, а что нет в отношении караванов и автоприцепов. В следующем году в закон о строительстве будут внесены поправки, которые прояснят ситуацию.

Власти, министерства и владельцы чешских кемпингов долгое время не могли понять, является ли караван транспортным средством или зданием, на которое требуется разрешение местного строительного управления.

По словам Томаша Витека, специалиста по строительному праву, который добился внесения изменений в законодательство, пока решение этого вопроса остается на усмотрение конкретного чиновника.

«Согласно действующей редакции Закона о строительстве, власти могут рассматривать караваны и дома на колесах, находящиеся на участке более 30 дней, как здание. По новому закону они будут рассматриваться как транспортные средства», — сказал Витек.

От кемпингов до поселков

Некоторые кемперы и автофургоны круглогодично стоят в кемпингах, на базах отдыха и лугах, и за плату в несколько десятков тысяч фактически служат жильем семьям или отдельным лицам. К ним добавляются навесы, огороды и мебель.

Некоторым владельцам кемпингов это не нравится. «Я считаю, что караваны должны находиться в кемпинге с мая по сентябрь, но не круглый год, когда они блокируют площадку на весь сезон и кемпинг превращается в коттеджный поселок», — говорит Богумил Старый из Autokempink Konopáč.

В некоторых случаях уже наложены штрафы, а в других караваны были вынуждены исчезнуть из кемпингов. Так было и у Орлицкого водохранилища, где в 2021 году строительное управление распорядилось убрать незаконные постройки. Его вмешательство касалось кемпингов «Трховки», «Бор» и «Попелики», находящихся в ведении муниципалитета Милешова.

«Одни власти за это наказывают, другие — нет. Штрафы достигают десятков тысяч крон. Это бессмысленно. Мы — единственная страна в мире, которая считает караван с регистрационным знаком зданием», — считает Витек.

Поэтому на практике некоторые кемпинги получают штрафы в размере 50 000 крон и более за незаконное размещение караванов, а другие никогда не вызывали беспокойства у властей.

Например, в кемпинге Duo Camping Branžež на берегу Комаровского пруда в Богемском раю уже несколько лет стоят десятки караванов, и с первого взгляда понятно, что они никуда не денутся. Люди снимают для них место, кто-то строит вокруг них импровизированные заборы и навесы, но это никого не волнует.

«Это караваны людей, которые снимают жилье и живут там подолгу. Они приезжают сюда как на дачу, у них сады, палисадники, они выращивают помидоры. Никто никогда не выписывал нам штрафов», — говорит Маркета Форейтова, управляющая кемпингом.

Некоторые кемпинги опасаются, что изменение закона приведет к тому, что чешские базы отдыха будут переполнены караванами и автодомами.

«Мы уже видим, что каждый, у кого есть участок земли, пытается поставить там мобильный дом или караван. Это нехорошо. Они все заполонят, а это нежелательно для природы и туризма», — предупреждает Павел Свобода, директор компании, управляющей кемпингом Vranovská pláž. По его словам, действующего закона вполне достаточно.

Более половины кемпингов находятся вне плана зонирования

По мнению Томаша Витека, который считает сегодняшний закон расплывчатым и позволяющим властям рассматривать подобные случаи через разные призмы, изменения не должны представлять угрозы.

С 1 июля 2024 года мобильные жилые помещения площадью до 55 кв. м должны быть переведены в новую «зеленую» категорию малых зданий, для которых не требуется разрешение строительного ведомства. Однако они должны будут стоять на участках, которые в нормативном плане и в плане зонирования муниципалитета имеют массовое рекреационное назначение: это базы отдыха, караван-парки, общественные кемпинги и т.д.

На самом деле, по словам Витека, более половины существующих в настоящее время 600 с лишним кемпингов нарушают план зонирования и должны быть зарегистрированы как места массового отдыха, кемпинги и зоны отдыха при внесении изменений в план.









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