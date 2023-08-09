Маленькие и еще меньше — такие квартиры покупают чехи

По данным анализа рынка, проведенного девелоперскими компаниями Central Group, Skanska Residential и Trigema, продажи новых пражских квартир в текущем году пока носят благоприятный характер. Интерес к квартирам растет два квартала подряд. На сегодняшний день в Праге продано 1 650 квартир, их общая стоимость составляет почти девять миллиардов. В сравнении с прошлым годом продажи выросли на 5%.



Причем второй квартал оказался более успешен, чем первый: если с января по апрель было продано 650 новых квартир, то с апреля по июнь тысяча из них исчезла с рынка. При оптимистичном сценарии, по мнению девелоперов, до конца года может быть продано еще более 4 000 новых квартир.



По словам девелоперов, на цены новых квартир в этом году повлияли предложения с более низкими ценами на квартиры, которые, однако, были обусловлены предварительной оплатой покупки. Тем не менее цены на новые квартиры по-прежнему превышают 150 000 за квадратный метр.



Средняя цена продажи квадратного метра в первом полугодии этого года достигла 150 835 крон, а цена предложения — 151 583 крон.



Больше всего продаж в Праге 9



Прага 9 — популярное место для покупки нового жилья в этом году: на данный момент продано 347 квартир. Вместе с Прагой 5 в этом районе наблюдается рост более чем на 100%. Обилие покупок наблюдалось и в Праге 4, где было продано 157 новых квартир.



Кроме того, Прага 9 остается лидером по строительству. За последние десять лет на этот район приходится 31% всех разрешенных к строительству квартир в Праге и 26% всех завершенных. Кроме того, квартиры здесь самые дешевые.



Что касается площади и планировок квартир, то наиболее популярными остаются квартиры 2+kk, на которые вместе с 1+kk приходится 71% спроса. Они более востребованы с инвестиционной точки зрения, так как имеют более высокую доходность. Кроме того, на квартиры меньшей площади приходится две трети предложения на рынке.



По данным Dataligence.cz, за квартал перепродажи квартир в кирпичных домах увеличились на 30%.



Спрос растет из-за снижения неопределенности и более выгодных ипотечных кредитов



По мнению девелоперов, повышение интереса к собственному жилью объясняется несколькими причинами. Прежде всего, по их мнению, уменьшилась неопределенность в отношении будущего развития событий, снизились инфляция и цены на энергоносители, люди привыкли к новой ситуации.



Поскольку более половины новых пражских квартир продается в ипотеку, а условия получения кредита улучшились, на рынок вернулась та часть людей, которая откладывала свои инвестиции. По мнению застройщиков, продажи еще возрастут, когда процентные ставки начнут снижаться, а условия получения ипотечных кредитов вновь смягчатся.



«Мы наблюдаем рост уверенности и ожиданий со стороны домохозяйств и потребителей, которые считают, что текущий период становится благоприятным временем, чтобы совершать крупные покупки. Хотя мнение респондентов о пригодности времени для инвестирования все еще находится ниже нулевого порога, это значительное улучшение настроений по сравнению с последними несколькими месяцами», — комментирует Марсель Сураль, председатель совета директоров Trigema Investment Group.



«Аппетит к покупкам растет и среди крупных инвесторов, которые реагируют на сообщения о том, что в ближайшие десять лет нас ожидает значительный глобальный рост цен на недвижимость. Согласно исследованию Института Ifo и Института швейцарской экономической политики (IWP), среднегодовые номинальные темпы роста составят 9%», — добавляет он.



На рынке не хватает квартир, Праге нужно в два раза больше



В конце июня этого года в столице было выставлено на продажу 5 500 новых квартир, что на 50 меньше, чем в прошлом году. По мнению застройщиков, это соответствует среднему многолетнему показателю для Праги, однако для удовлетворения спроса необходимо как минимум вдвое больше.



Причина в медленном процессе согласования строительства новых квартир. К концу июня в Праге было выдано 1 917 таких разрешений. Это почти на пятую часть меньше, чем в прошлом году. По мнению застройщиков, ежегодно в Праге должно разрешаться строительство не менее 10 000 новых квартир.



«Предложение новых квартир уже давно недостаточно из-за неработающего процесса выдачи разрешений и находится под угрозой дальнейшего падения. Это, наряду с ростом спроса благодаря более доступным ипотечным кредитам, может привести к возобновлению роста цен на новые квартиры в следующем году. После замедления темпов роста во второй половине прошлого года продажи стали активно увеличиваться уже весной этого года. Этот год — год маркетинговых бонусов на рынке жилья, от которых покупатели могут получить значительную выгоду. Более благоприятных условий для покупки квартиры, чем в этом году, не будет», — говорит Душан Куновский, председатель правления Central Group.



Другой причиной низкого предложения, по мнению девелоперов, может быть сложная ситуация в строительной отрасли, где многие проекты по-прежнему откладываются из-за высоких затрат. Также считается, что продажи квартир ослаблены растущим рынком арендного жилья.



Аналогичная ситуация складывается и в регионах



Новые квартиры продаются и в регионах: за пределами Праги в первом полугодии было продано 2 411 квартир. В то время как спрос в годовом исчислении снизился на 23%, продажи выросли на 30% по сравнению с первым кварталом этого года.



Самыми сильными региональными рынками остаются Южно-Моравский и Среднечешский края, где за первые шесть месяцев этого года было продано 500 квартир. Общая рыночная цена остается стабильной (94 435 крон с НДС за квадратный метр), однако между регионами наблюдаются колебания в пределах от 67 000 до 127 000 крон за квадратный метр с НДС.

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