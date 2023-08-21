Чехия занимает в Европе второе — худшее — место по доступности жилья
22 АВГУСТА 2023
09:00
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Для покупки квартиры площадью 70 кв. м в Чехии требуется в среднем 13 годовых зарплат брутто, что примерно соответствует уровню прошлого года. Прага занимает третье место по трудности покупки жилья после Амстердама и Братиславы.
Для покупки недвижимости в чешской столице требуется 14,3 годового оклада брутто. Это следует из последнего Индекса недвижимости, составленного консалтинговой компанией Deloitte, который поступил в распоряжение Чешского агентства новостей.
«Последние данные показывают, что среди всех стран собственное жилье является наименее доступным в Словакии, где для его покупки требуется в среднем 14,1 годовой зарплаты брутто. Чехия, которая в прошлом году занимала худшее место по доступности жилья, теперь переместилась на предпоследнее место», — сказал Мирослав Линхарт, старший партнер отдела финансовых консультаций компании Deloitte.
В Чехии, как и в 22 других странах, средняя цена жилья росла. Она увеличилась с 3 342 евро (80 000 крон) в 2021 году до нынешних 3 753 евро (90 000 крон) за квадратный метр, то есть на 12%. По словам Линхарта, на чешском рынке жилья наблюдается стремительное снижение объемов продаж квартир, что в основном связано с ужесточением денежно-кредитной политики Чешского национального банка.
«В связи с этим рынок ипотечного кредитования начал существенно замедляться. В прошлом году было закрыто 50 243 ипотечных кредита, что на 80 010 меньше, чем в 2021 году. Общий объем ипотечных кредитов в прошлом году превысил 151 млрд крон, что на 63% меньше, чем в 2021 году», — добавил Линхарт.
По сравнению с прошлым годом в Чехии было сдано на 14% больше квартир, чем, например, в Израиле.
По доступности арендного жилья Чехия выгодно отличается от других европейских стран. Прага, где средняя месячная арендная плата составляет 14,4 евро (345 крон) за квадратный метр, занимает 23-е место из 66 городов, охваченных исследованием. По мнению Петра Ханы, директора отдела недвижимости и строительства компании Deloitte, цены на аренду жилья в последний год растут из-за повышенного спроса в условиях дефицита жилья.
«Арендное жилье переживает бум, особенно во всех региональных городах, и параллельно с этим все больше инвесторов и девелоперов начинают ориентироваться на строительство арендных объектов», — сказал Хана.
По данным Deloitte, в настоящее время наиболее доступное жилье для владельцев среди стран ЕС находится в Бельгии и Норвегии, где для покупки требуется менее пяти годовых зарплат брутто. За ними следуют Дания и Словения. Самым дорогим жильем в настоящее время владеют израильтяне, которые в прошлом году, по данным Deloitte, потратили в среднем 5 701 евро (137 000 крон) на квадратный метр в новостройках. С другой стороны, самые дешевые новые квартиры находятся в Боснии и Герцеговине, где средняя стоимость квадратного метра составляет 1 237 евро (30 000 чешских крон). Наибольшее количество достроенных квартир компания зафиксировала во Франции, Польше и Дании.
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