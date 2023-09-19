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Миллиардер Пражак построит «особенные» квартиры в Летнянах за 1,3 млрд крон

Новости 420on
20 сентября 2023
11:30
481
После покупки издательства Mafra финансовая группа Kaprain Карела Пражака решила заняться недвижимостью. Пражак и другие инвесторы построят многоквартирный дом в Летнянах, а желающие смогут воспользоваться особым способом финансирования.
Инвестиционная группа Kaprain миллиардера Карела Пражака в последнее время становится все более известной. После покупки издательства Mafra, которое было продано компанией Agrofert Андрея Бабиша вместе с пардубицкой химической компанией Synthesia и Londa, она набирает силу и в сфере недвижимости.
 
Совместно с Syner Group и инвестором Карелом Зеткой в октябре группа начнет строительство 144-квартирного дома в пражском районе Летняны, рядом с торговым центром Letňany, стоимостью более 1,25 млрд крон.
 
В проекте, получившем название Letnian, группа предпринимателей делает ставку на так называемую модель rent-to-own. Система работает таким образом, что потенциальный покупатель вносит, например, 5% от стоимости квартиры, а оставшуюся сумму выплачивает вместе с арендной платой. В качестве альтернативы он может заплатить полную стоимость квартиры и получить ее в собственность в любое время.
 
«Программа оказалась отличным решением для людей, которые в противном случае столкнулись бы с высокими процентными ставками по ипотечным кредитам или не имели бы достаточно средств для покупки новой квартиры», — говорит Мартин Кубишта, руководитель проекта. По его словам, в основе модели лежит предположение, что процентные ставки снова снизятся и клиенты выберут подходящий момент для покупки.
 
Это не единственное начинание Kaprain в сфере недвижимости. Компания уже имеет несколько объектов в пражском районе Высочаны, в том числе недавно открывшееся офисное здание Harfa Business Center, куда переехали некоторые компании группы и ее руководство. Группа также владеет недвижимостью на улице Чешскоморавска, а недавно Kaprain приобрела у американского промышленного концерна Howden участок в Праге 9, в непосредственной близости от арены O2, площадью более пяти гектаров. Здесь будет построен новый район с сотнями квартир, офисов и магазинов.
 
Кто такой миллиардер Карел Пражак
 
Карел Пражак — миллиардер в сфере недвижимости, промышленности и финансов. Стоимость его активов оценивается в 9,5 млрд крон. Основной актив миллиардера — инвестиционная группа Kaprain. Ему принадлежат, в частности, химическая компания Spolchemie, хоккейный клуб HC Sparta Praha и финансовая компания AB Credit.
 
Пражак имеет разнообразные деловые связи. Например, он был очень близок к Петру Келлнеру и его группе PPF. Ранее Пражак работал там в качестве инвестиционного менеджера.
 
Однако Карел Пражак близок и к таким мрачным персонажам отечественного бизнеса, как Петр Сисак, один из обвиняемых в масштабном деле о банкротстве компании Via Chem. Дело касалось влияния на компанию Spolchemie в Усти-над-Лабем. Группа Пражака в последние годы постепенно отвоевала у Сисака химическую компанию.
 



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