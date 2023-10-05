Купил квартиру в центре Праги, чтобы зарабатывать деньги через Airbnb. Но власти запретили ему вести бизнес

Строительное управление, в ведении которого находится Прага 1, приняло беспрецедентное решение. Оно запретило владельцу квартиры на Юнгманновой улице сдавать ее в аренду через платформу Airbnb. Это решение было подтверждено Пражским городским советом и, следовательно, является окончательным, предприниматель должен также заплатить штраф. По мнению ассоциации Snesitelné bydlení v centru Prahy, это новаторское решение, которое будет способствовать тому, что подобных вердиктов станет больше, пишет портал Seznam Zprávy.

Три спальни, 160 кв. м и отличное расположение в центре Праги, недалеко от всех привлекательных туристических мест. Павел Прахарж, купивший квартиру с целью краткосрочной аренды, этими преимуществами привлекал клиентов на своем профиле Airbnb.

«Облигации используются для финансирования покупки двух квартир в центре Праги для краткосрочной аренды. Владелец компании-эмитента уже сдает в аренду пять квартир в Праге (например, по адресам Myslíkova 23, Řeznická 29 или Na Zbořenci 14) с заполняемостью 90%. В год он принимает более 1 500 туристов и зарабатывает 1 млн крон», — говорится на портале Dluhopisy.cz

Прахарж попросил у инвесторов в общей сложности 13,5 млн крон и пообещал им процентную ставку в размере 8,2% годовых. По его расчетам, краткосрочная сдача в аренду квартир в центре Праги приносила ему 1 млн крон в год до вычета налогов.

«Я изучил, сколько можно заработать, даже заплатил за консультацию человеку, который давно занимается этим бизнесом, чтобы получить от него какие-то оценки, и вскоре стало ясно, что мы можем заработать еще больше. Это и послужило толчком к тому, чтобы с головой погрузиться в работу. Допустим, двухкомнатная квартира сдается за 25 000 на длительный срок, а мы можем заработать 60 000», — утверждал он в интервью.

Однако другие владельцы квартир в доме на Юнгманновой улице поставили крест на его инвестициях. Несмотря на то, что это элитная недвижимость, она не избежала пороков, характерных для Airbnb: повышенного шума и беспорядка. В итоге соседи обратились с жалобой в строительное управление. Они утверждали, что владелец использует квартиру в качестве гостиницы, что противоречит разрешению.

«Квартира предназначена для проживания. Все, кто живет в доме и хочет спокойствия, просто хотят, чтобы помещение использовалось как квартира. Мы не хотим, чтобы по ночам приходили гости, чтобы в коридорах была грязь. Чтобы утром возвращались пьяные на тележке из магазина, которую толкает такой же пьяный турист», — рассказал изданию Seznam Zprávy один из постоянных жильцов дома.

Администрация рассмотрела этот вопрос и в феврале 2023 года потребовала прекратить самовольное использование помещения. В августе этого года муниципалитет подтвердил правомерность этого решения, и Прахарж был вынужден заплатить штраф в размере 20 000 крон и был проинформирован, что в случае нарушения закона он заплатит штраф в размере 500 000 крон. Квартира по-прежнему доступна на сайте Airbnb. Предприниматель заявил, что сдает ее не краткосрочно, а на длительный срок.

Однако отзывы на профиле квартиры свидетельствуют об обратном, по крайней мере до конца августа. В некоторых из них даже отмечается, что у гостей возникли проблемы с другими жильцами дома, которые указывали на то, что они занимают квартиру незаконно. После того как позже Seznam Zprávy вновь связался с владельцем по этому вопросу, он сообщил, что продал квартиру и профиль и не знает, как кто-либо ее использует. В сентябре был только один отзыв, поэтому возможно, что после решения муниципалитета в квартире было тихо.

По мнению Петра Местецкого, председателя Snesitelné bydlení v centru Prahy, этот шаг пражской мэрии крайне важен. «Это начало. Это дело тянется уже около года, и еще десятки подобных дел находятся в стадии рассмотрения. По некоторым делам уже вынесены решения первой инстанции. Но это лишь второе окончательное решение апелляционной инстанции. Теперь их будет больше», — сказал он.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:















