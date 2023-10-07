J&T Group купила часть Роганского острова в Праге

Девелоперская компания J&T Real Estate построит дом на Роганском острове в Праге. Общий объем инвестиций составит 15 млрд крон. Компания приобрела участок у Sekyra Group. Sekyra продолжит строительства в своей части участка.

Компания J&T начнет реализацию своего крупнейшего девелоперского проекта в этом месте под названием New Rohan. Sekyra Group одновременно продолжит развитие своего участка под названием Rohan City.

«New Rohan будет нашим самым крупным проектом», — заявил SZ Byznys миллиардер Душан Палкр, владелец компании J&T Real Estate.

Компания J&T построит на четырех гектарах в несколько этапов около 1 000 квартир, несколько офисов, магазинов, объектов сервиса и благоустройства. Инвестор ожидает, что общий объем инвестиций составит около 15 млрд крон. Компания J&T уже построила в этом районе, например, офисный комплекс Rustonka, расположенный рядом со станцией метро Invalidovna.

«Мы заключили соглашение о том, что J&T Real Estate будет развивать часть территории, прилегающую к Либеньскому мосту, под отдельным брендом Nový Rohan, и благодаря взаимному сотрудничеству мы будем развивать участок с двух концов одновременно, что приведет к значительному ускорению реализации проекта», — заявил Леош Андерле, генеральный директор Sekyra Group.

«Это значительная сделка как с точки зрения развития Праги, так и с точки зрения местоположения. Район динамично развивается в последние годы, и это плавное продолжение возрождения Карлина, который стал популярным местом для жизни и работы», — прокомментировала Зденка Клапалова, управляющий директор консалтинговой компании по недвижимости Knight Frank.

Главным архитектором проекта J&T выступает студия Loxia. Собственно квартиры и коммерческие здания проектируют в общей сложности четыре чешские студии и известная словенская студия Bevk Perović arhitekti.

Над жилыми кварталами всегда работают два-три архитектора, чтобы их внешний вид был разнообразным, но в то же время концепции соответствовали друг другу. Внутренние дворы с зелеными насаждениями, водоемами, зонами отдыха, беседками и местами для семейного отдыха также имеют своих архитекторов. Эти объекьы будут находиться в свободном доступе.

«Мы делаем акцент на том, чтобы эта часть острова стала архитектурно разнообразным районом. Именно так всегда строился город», — говорит Яна Мастикова, главный архитектор студии Loxia. «Концептуальный принцип — традиционное блочное строительство, но адаптированное к XXI веку таким образом, чтобы весь район был легко доступен, а все квартиры имели хорошее освещение и вид на зеленый двор или реку», — рассказала архитектор.

На первом этапе компания J&T приобрела два гектара земли на углу улиц Воктаржова и Шторхова. Постепенно компания будет приобретать дополнительные участки у консорциума Rohan.

«Спрос на недвижимость в этом месте по-прежнему высок. Мы хотели бы начать строительство первой очереди в 2024 году. Финансирование мы будем осуществлять частично за счет собственных средств, частично с привлечением банков», — заявил глава J&T Real Estate Палкр.

Интересно, что J&T участвовала в пражском конкурсе на застройку Роганского острова еще в 2008 году. Однако миллиардеру не удалось выиграть у девелопера Людека Секиры из Sekyra Group. Теперь обе стороны договорились о разделе территории.

Суть проекта заключается в том, что консорциум Rohan выкупает землю у Праги не сразу, а постепенно, по мере продвижения подготовительного этапа.

В договоре 2008 года между Прагой и консорциумом Rohan установлена фиксированная цена — 8 567 крон за квадратный метр. Эта сумма увеличивается на индекс инфляции. Таким образом, текущая цена покупки превышает 20 000 крон за квадратный метр.

Sekyra Group уже ведет строительство на Роганском острове. В рамках первой очереди проекта Rohan City завершается строительство двух жилых домов на 220 квартир и офисного здания. В следующем году Sekyra Group рассчитывает начать строительство оставшихся двух зданий, включающих в себя квартиры и офисные помещения первой очереди.

«В следующем году мы также начнем строительство следующей фазы Rohan City в той части, которая находится ближе к центру», — сказал глава Sekyra Group Андерле.

В состав комплекса на острове Рохан также войдет новая начальная школа. Консорциум Rohan взял на себя обязательство предоставить муниципалитету 650 млн крон на строительство школы. Ожидается, что компания J&T Real Estate внесет 260 млн крон из этой суммы.

Кроме того, на территории площадью 56 гектаров будет разбит новый городской парк по проекту победителя конкурса архитектурного и ландшафтного дизайна, организованного Институтом планирования и развития Праги.











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