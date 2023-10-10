В Праге доступность жилья по ипотеке ухудшилась на 70%

Индекс доступности квартир использует данные аналитической компании EMA data. Его цель — проследить, как развивается ситуация с доступностью квартир не только в целом по Чехии, но и на региональном уровне. Индекс объединяет средние цены на недвижимость в отдельных регионах и процентные ставки по ипотечным кредитам.





При расчете учитывается погашение 80%-ной ипотеки на квартиру площадью 65 кв. м, что является средней площадью квартиры в Чехии, по данным Чешского статистического управления. Индекс рассчитывает среднюю стоимость одного метра квартиры, находящейся в частной собственности, без различия состояния и материала, решающим периодом является среднемесячная скользящая средняя. Кроме того, индекс состоит из средней процентной ставки по ипотечным кредитам со сроком погашения до 30 лет.





Итоговый расчет производится относительно исходного значения на начало марта 2020 года, когда индекс был равен 1. Чем выше значение, тем менее доступны квартиры, и, наоборот, если значение ниже 1, то их доступность повышается.





«Процентные ставки по реальным ипотечным кредитам снизились в рамках своей волатильности до самого низкого уровня с середины июня 2022 года, т.е. до уровня, предшествовавшего последнему повышению базовых процентных ставок Чешского национального банка. Это, наряду со стагнацией цен на жилье, привело к снижению индекса доступности жилья до 1,816 пункта (-0,005 пункта, −0,3%)», — прокомментировал Seznam Zprávy Петр Замечник, директор по контенту компании EMA data.





Индекс на уровне округов показывает динамику доступности среднего жилья по ипотечному кредиту в каждом регионе. Ниже значения 2 на протяжении всего периода отслеживания находится Прага (сейчас 1,698), где доступность жилья ухудшилась примерно на 70% по сравнению с мартом 2020 года. Регион Высочина опережает Прагу уже более месяца, но в то же время здесь наблюдается наибольшее снижение с середины августа — с 2,058 до нынешних 1,670 (ухудшение доступности за период мониторинга примерно на 67%).





Позицию «рекордсмена» долгое время удерживал Усти-над-Лабем (2,549, или ухудшение на 155%). На этот раз индекс снизился во всех регионах, кроме Либерецкого, а в Карловых Варах он даже вернулся к отметке ниже 2 спустя полгода. Благодаря этому выше него остались только четыре региона.





Если говорить о среднем платеже по ипотеке, то больше всего традиционно платят жители Праги. В столице эта сумма составляет 34 190 крон. За Прагой следует Среднечешский край, где домовладельцы тратят на ипотеку в среднем 18 099 крон в месяц. На третьем месте в рейтинге находится Южноморавский край, где платежи достигли 17 832 крон.





В регионе Усти-над-Лабем средний платеж по ипотеке является самым низким в долгосрочной перспективе. Сумма здесь остается ниже 10 тыс. уже шестую неделю. Еще в восьми регионах этот показатель ниже 15 тыс.





Средняя сумма на этот раз снизилась во всех регионах. В среднем по стране ежемесячные выплаты по ипотеке составили 15 843 крон.





«Ипотечные кредиты по-прежнему остаются товаром второй категории. Интерес к ним невелик, и причина, конечно же, в основном в цене. Процентные ставки по ипотечным кредитам остаются достаточно высокими и пока не снижаются. В настоящее время представители Центробанка говорят о том, что к концу года банк может попытаться немного снизить ставки. Это не точно, и даже если это произойдет, то снижение будет небольшим. Вероятно, можно рассчитывать не более чем на 25 базисных пунктов. Но можно надеяться, что в течение нескольких месяцев мы увидим более заметное снижение ставок. При условии, конечно, что тенденция к снижению инфляции подтвердится», — сказал заместитель председателя правления Gepard Finance Давид Эйм.







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