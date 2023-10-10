Досрочное погашение ипотечных кредитов в скором времени может стать дороже

Законопроект включает поправку о потребительском кредитовании. Она предусматривает, что клиенты, желающие погасить ипотечный кредит при сохранении фиксированных процентов, должны в некоторых случаях заплатить до 2% от досрочно погашенной части общей суммы кредита. Это может составлять тысячи и, в исключительных случаях, десятки тысяч крон.

В прошлые годы низких процентных ставок люди очень часто меняли кредитора, и сейчас максимальный размер штрафа за досрочное погашение составляет 1 000 крон.

Действующее законодательство предлагает несколько вариантов досрочного погашения без финансовых санкций. Например, заявители могут ежегодно вносить в банк до четверти суммы кредита в месяц, предшествующий годовщине заключения договора.

Бесплатное досрочное погашение возможно и в сложных жизненных ситуациях, например в случае смерти клиента или его партнера.

Правительство хочет распространить условия, при которых досрочное погашение будет почти бесплатным, на продажу заложенного имущества или при разделе общего имущества супругов, то есть при разводе.

Однако если лицо, заинтересованное в досрочном погашении ипотечного кредита, не попадает ни под один из этих вариантов, поправка ухудшит его ситуацию. В дополнение к административному сбору будет применяться упомянутый выше процентный сбор.

Новая плата будет отражать разницу между процентной ставкой, согласованной до конца периода фиксации, и средним значением текущих процентных ставок на рынке, которое будет ежемесячно публиковаться Чешским национальным банком.

Взимание комиссии за досрочное погашение в размере до 2% от суммы основного долга затруднит обращение клиентов к конкурентам в поисках более дешевой ипотеки в период действия срока фиксации. В этом случае рефинансирование без комиссии будет возможно только в течение относительно короткого периода — около 14 дней после окончания срока фиксации.

Ипотека становится немного дешевле

В этот период клиент либо договаривается о переходе в другой банк, либо переходит на следующий период с новыми процентными ставками. Однако в настоящее время из-за высоких ставок «ипотечный туризм» в любом случае не очень выгоден, а рефинансирование мало что решает, поскольку банки имеют схожий уровень процентов.

Следует отметить, что еще 15 лет назад клиенту при рефинансировании ипотеки приходилось ждать окончания срока фиксации. В то время банки не давали много времени на оформление и, более того, предлагали «старым» клиентам ипотечные кредиты на следующий период фиксации на 2% дороже, чем новым.

В итоге конкуренция и давление общественности привели к тому, что комиссии за досрочное погашение кредитов были практически полностью отменены, а срок, в течение которого клиент может перейти в другой банк без каких-либо штрафных санкций, значительно увеличен.

Статистика:

В Чехии 1,08 млн человек имеют ипотечный кредит. В среднем каждый заемщик должен 2,5 млн крон. Объем жилищных кредитов по итогам первого квартала достиг 2,63 трлн крон. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 72,8 млрд крон.

В Праге средний размер кредита составляет 4,1 млн крон, а в Карловарском, Моравско-Силезском, Устецком, Злинском краях и на Высочине он не превышает 2 млн крон.











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