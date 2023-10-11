Чехия провела инвентаризацию имущества. Список насчитывает 29 тысяч ненужных объектов недвижимости

К марту министерство подготовит для правительства предложение по дальнейшему распоряжению этим имуществом. Предполагается предложить его муниципалитетам и регионам или продать, говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством.

В феврале, на основании постановления правительства, Управление обратилось к министерствам, государственным предприятиям и долевым организациям с просьбой представить списки ненужной недвижимости. 135 учреждений указали таким образом 28 729 объектов, в том числе 27 333 объекта недвижимости, 2 341 здание и 55 жилых и нежилых помещений.

Примерами ненужной недвижимости, опубликованными ÚZSVM, являются дача Министерства сельского хозяйства для отдыха в Пец-под-Снежкой, историческая вилла Национального педагогического института в Литомержице, здания психиатрической больницы в Гавличкув-Броде и бывший пограничный переход в Ческе-Веленице.

Примерно половина ненужного имущества перейдет в собственность ÚZSVM. Наибольшее количество объектов, почти 4 500, будет передано Государственному земельному управлению. Более 2 000 объектов недвижимости ÚZSVM получит от Povodí Labe, более 1 100 — от Министерства обороны.

Согласно закону, ведомство сначала предложит объекты другим государственным учреждениям, а затем разрешит их передачу муниципалитетам и регионам. Если они не проявят интереса к объектам, то ведомство выставит их на продажу на электронных аукционах.

Другой половиной оставшихся объектов будут заниматься органы власти, которым они принадлежат. Они также должны предложить их для передачи муниципалитетам и регионам и продать, если те не проявят интереса.

«Цель инвентаризации — прежде всего упорядочить отчуждение ненужного государственного имущества и тем самым поддержать муниципалитеты и регионы в их развитии в социальной сфере, здравоохранении или транспорте. Целью акции является, конечно же, сокращение расходов государственного бюджета на управление излишним имуществом и, во вторую очередь, увеличение доходов государственного бюджета от продажи ненужного государственного имущества», — заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS).















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