Спрос на квартиры и дома в Чехии будет расти, а предложение сокращаться
15 октября 2023
18:00
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В следующем году предложение недвижимости сократится менее чем на 1%. Это связано с отсутствием строительства жилых объектов, вызванным текущим низким спросом и высокой стоимостью строительства. Спрос на жилье, напротив, увеличится на 2,3% в первой половине следующего года и на 2,5% во второй половине 2024 года.
Девелоперы, занимающиеся жилищным строительством, ожидают в основном стабильных цен на новое жилье. По данным опроса CEEC Research, 63% опрошенных застройщиков планируют сохранить цены на свою недвижимость на текущем уровне, 31% респондентов хотят повысить цены (в среднем на 5%), а 6% компаний ожидают снижения цен на новостройки (на 4%).
Увеличение спроса в следующем году должно быть вызвано снижением процентных ставок. Тот факт, что во втором полугодии спрос увеличится еще на 0,2% по сравнению с началом года, свидетельствует о постепенном улучшении ситуации на рынке жилой недвижимости. В Праге, где спрос на жилье является одним из самых высоких, ожидается значительный рост спроса — почти на 3% в первом полугодии 2024 г. В следующем полугодии спрос в Праге увеличится на целых 3,8%, что, согласно исследованию, свидетельствует о том, что интерес к столичной недвижимости будет продолжать расти. По данным Deloitte за июнь текущего года, средняя цена покупки квартиры в Чехии составила 93 300 крон за кв. м, а арендная плата — 272 крон за кв. м. Самые дорогие квартиры находятся в Праге (продажа — 156 000 крон за кв. м, аренда — 373 крон за кв. м).
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