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Жить в пражской новостройке — все равно что ездить на «Мерседесе», утверждает застройщик

Новости 420on
17 октября 2023
09:00
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В то время когда чехи не хотят покупать квартиры, застройщики начинают предлагать скидки. Сегодня покупатели могут договориться о приобретении квартиры на несколько сотен тысяч крон дешевле, чем они видят на рынке. Однако, как говорят аналитики, цены скоро снова поднимутся.
 
Приобрести новую квартиру в Праге — все равно что сесть за руль нового «Мерседеса». Это не для всех, говорит Петр Михалек, генеральный директор Skanska Residential, в интервью SZ Byznys. 
 
Более того, «ножницы» между группами населения, которые могут и не могут позволить себе новое жилье в столице, только увеличатся. «Ситуация действительно может сложиться таким образом, что обычные люди со стандартными доходами, даже если они соберут максимум денег из семейного бюджета, не смогут позволить себе новое жилье», — комментирует глава пражской девелоперской компании. 
 
Застройщикам невыгодно строить в нынешних условиях, интерес к новым квартирам невелик из-за высоких процентных ставок, а также из-за дорогой ипотеки, поэтому цены на новое жилье уже несколько месяцев подряд практически не растут. 
 
«Девелоперы отложили запланированное строительство. Если строительство уже реализуемого проекта остановается, это признак действительно серьезного удара по всему рынку. Ситуация на данный момент сохраняется, хотя я должен сказать, что сейчас, с сентября, мы наблюдаем оживление в плане продаж», — сказал Михалек. 
 
О значительном замедлении темпов строительства свидетельствуют и последние данные Чешского статистического управления. Согласно им, во втором квартале 2023 года в Праге было начато строительство 553 квартир, что означает падение на 53,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последний раз аналогичное количество стартов строительства жилья было зафиксировано в первом квартале 2018 года. 
 
За последствия этого простоя в итоге будут расплачиваться покупатели. 
 
«Ситуация на рынке будет очень серьезной. В ближайшее время процентные ставки могут снизиться, и рынок ипотечного кредитования, который формирует прочную базу для всего рынка жилья, может существенно оживиться. Цены снова начнут значительно расти из-за недостатка предложения квартир. Ситуация особенно рискованна для будущих покупателей», — считает глава Skanska Residential. 
 
С другой стороны, на нынешнем замороженном рынке жилья, по его словам, есть шанс получить скидку на новое жилье. Если несколько месяцев назад компании пытались привлечь внимание покупателей скидками, например, на новую кухню или парковочное место, то теперь застройщики предлагают скидки на продажную стоимость квартир. 
 
«Я убежден, что если человек, заинтересованный в покупке квартиры, придет к застройщику и докажет, что у него есть финансирование — ипотека или собственные средства, то он сможет договориться о хороших условиях», — говорит Михалек. 
 
По его словам, средняя скидка на рынке сегодня составляет от 2 до 10%. В случае квартиры стоимостью 10 млн крон скидка всего в 2% означает 200 000 крон. 
 
Несмотря на усилия компаний по мотивации к покупке новых квартир в трудные времена, этот год для застройщиков закончится, как и прошлый, неудачно. 
 
«В контексте предыдущих лет, когда, например, в 2021 году мы продали на пражском рынке около 7 500 квартир, мы не ожидаем хорошего результата. В этом году продажи составят от 3 000 до 4 000 квартир», — заключает глава Skanska Residential. 


квартиры продажа недвижимости Чехия Прага строительство ипотеки процентные ставки
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