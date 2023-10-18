Чиновники не согласны со строительством 72-метровых жилых домов в Праге
20 октября 2023
09:00
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Руководство района Прага 11 не согласно со строительством многоквартирных домов Duo Galaxie у станции метро Háje, которое планирует компания Thesea на месте бывшего кинотеатра Galaxie.
Об этом заявила Шарка Зденкова, староста Праги 11, на заседании районного совета города. Зденкова считает проект крайне чудовищным и предлагает помочь гражданам, не согласным с застройкой, подать свои замечания. В настоящее время на участке находится здание бывшего кинотеатра Galaxie. Инвестор хочет снести существующие здания на пересечении улиц Opatovská и Arkalycká,, рядом с восточным выходом станции метро Háje (линия С), и построить два новых 22-этажных жилых дома с магазинами и другими службами. Здесь должно быть построено 276 квартир.
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