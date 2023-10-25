Penta Real Estate покупает материнскую компанию ČSAD Praha Holding, Rextim Holding. «Предлагаемое объединение касается главным образом сдачи в аренду нежилых помещений в Праге, развития недвижимости в Праге, предоставления парковочных мест, услуг, оказываемых автовокзалами предприятиям, осуществляющим общественные пассажирские автобусные перевозки в Праге, розничной продажи топлива на автозаправочных станциях, эксплуатации гостиниц в Праге и деятельности по обмену валюты», — говорится в сообщении ведомства.

Автовокзал Florenc расположен на ценном земельном участке, верхняя часть которого относится к пражскому району Нове-Место, а нижняя — к Карлину. В прошлом группа Penta хотела купить прилегающий к вокзалу участок ČSAD Praha Holding, но в 2016 году ČSAD объявила, что построит на нем собственный проект.

Компания ČSAD Praha Holding была основана в 2004 году и является правопреемником прекративших свое существование компаний ČSAD ÚAN Praha Florenc и ČSAD Praha Pankrác. Холдинг Rextim был создан в 2006 году. В 2022 году его общий оборот составил 423 млн крон, а прибыль после уплаты налогов — 358 млн крон. 33% акций Rextim Holding находятся в совместной собственности Романа Шплихала и Иваны Шплихаловой.