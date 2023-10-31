Городской пейзаж или высота здания? Судьба пражской панорамы в опасности

Основанием для обжалования будут служить прежде всего заверения в том, что строительство не окажет негативного влияния на жизнь в районе. Нарушения могут быть связаны, например, с шумом или легким смогом. На данный момент у городского совета нет оснований для дополнительных возражений, апелляция может быть продлена на основании новой информации.

Что касается высоты здания, то в этом случае можно подать заявку на пересмотр решения специалистов по охране природы, что может быть произойти в течение одного года. Дополнительное строительство подверглось критике со стороны клуба «За старую Прагу», который утверждает, что высота здания после надстройки составит 41 м, что превышает максимальную высоту, разрешенную для зданий в природоохранной зоне Праги. Согласно заявлению клуба, муниципальные специалисты по охране природы не оценили влияние пристройки на панораму Праги и разрешили стройку, сославшись на то, что она завершит композицию здания.

В пресс-релизе компании Penta говорится, что 40-метровое ограничение не распространяется на пристроенные этажи и небольшие пристройки, которые оцениваются в индивидуальном порядке и могут быть разрешены, если их высота или дизайн не нарушают панораму центра Праги. По мнению компании, это относится к туалетам и ресторанам на запланированной террасе, которые будут в значительной степени скрыты за прозрачным фасадом здания. Более того, мансарда, продолжающая фасад здания, по данным компании, еще выше, так что пристройка не превысит максимальную высоту, разрешенную первоначальным решением о зонировании. По словам Петра Палички, директора Penta Real Estate в Чехии, первоначально предполагалось, что терраса будет частной и предназначаться только для арендаторов офисных помещений в здании. «На основании неоднократных предложений общественности и обсуждений с представителями города мы пошли на попятную, пересмотрели решение, и терраса будет доступна для общественности, будет отдельный лифт. Мы рассчитываем, что она откроется в начале летнего сезона», — сказал он. Он добавил, что компания планирует провести переговоры с Прагой 1 об условиях эксплуатации террасы.