Рынок аренды и продажи: что ждет недвижимость в Праге и Брно?

«Люди имеют реалистичное представление о текущих процентных ставках по ипотеке. В среднем они оценивают процентные ставки в диапазоне от 5,5 до 7% для трех- и пятилетних ипотечных кредитов», — сказал аналитик компании Broker Consulting Мартин Новак.

В то время как цены квартир в продаже стагнируют после летнего роста, арендные ставки растут. Аналогичная ситуация наблюдается на обоих основных рынках недвижимости, то есть в Праге и Брно.

40% людей имеют или откладывают собственные средства для планируемой покупки или реконструкции недвижимости. Треть из них планирует взять ипотечный кредит на эти цели.

Более 75% респондентов считают, что высокие процентные ставки приводят к высоким ценам на недвижимость. Более 30% респондентов имеют ипотечный кредит. Те, кто планирует в ближайшее время переоформить имеющийся кредит, опасаются, что их расходы вырастут настолько, что им будет трудно сводить концы с концами при новых выплатах.

По сравнению с началом этого года люди стали более оптимистично смотреть на динамику цен на жилье, особенно в части аренды. Однако 54% респондентов отметили, что цены все еще очень высоки.

«Часть населения видит экономическую реальность в зеркале заднего вида. Например, несколько лет назад, когда ставки по ипотечным кредитам были на рекордно низком уровне, люди брали кредиты с короткой фиксацией, рассчитывая, что в будущем ставки будут еще ниже. Но в то время наиболее разумным было выбрать максимально длительный срок», — говорит Новак.

Сейчас, по его словам, вероятно снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, но люди, опасающиеся их дальнейшего повышения, скорее всего, возьмут кредит с длинной фиксацией и заплатят гораздо больше, чем должны были бы.

Действительно, почти 40% респондентов ожидают дальнейшего повышения процентных ставок до конца этого года и далее. Большинство специалистов по недвижимости и финансистов ожидают снижения процентных ставок по ипотечным кредитам в среднем до 4%.

Шесть из десяти чехов считают инвестиции в недвижимость безопасными. Две трети людей рассматривают владение недвижимостью как инвестицию для выхода на пенсию, особенно потому, что они не будут обременены расходами на жилье. Треть людей считают, что в долгосрочной перспективе недвижимость будет расти в цене и, следовательно, будет лучше обеспечена. «В течение очень долгого времени недвижимость воспринималась как безрисковый актив. Но не каждый объект недвижимости станет отличной инвестицией», — предупреждает Яна Бродани, исполнительный директор Ассоциации рынка капитала Чешской Республики.

Что касается других вариантов инвестирования в недвижимость, то, по данным опроса, 17% чехов имеют опыт работы с фондом недвижимости, что на 6% больше, чем в январском опросе.