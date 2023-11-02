Жильцы на квадратный метр: как рост арендных цен меняет жизнь чехов

Чехи, которые решили снимать, а не иметь собственное жилье, обеспокоены ростом цен на аренду. То, чего раньше хватало на 3-комнатную квартиру, теперь обеспечивает им на одну комнату меньше. Особенно заметен рост в Брно, и эксперты говорят, что существенного перелома тенденции не предвидится.

Дорогие ипотечные кредиты, из-за которых тысячи чехов отложили планы по приобретению собственного жилья, также приводят к удорожанию арендного жилья.

Стоимость квадратного метра съемного жилья выросла в ряде регионов. В целом по стране в третьем квартале этого года она составляла 293 кроны за кв. метр. По сравнению со вторым кварталом этого года цена выросла на 4,6%, согласно данным Deloitte Rent Index.

«Летом продолжилась тенденция, которую мы наблюдаем уже почти год. Сохраняющиеся высокие процентные ставки затрудняют людям покупку собственного жилья, поэтому они так заинтересованы в аренде», — говорит Петр Гана, директор департамента недвижимости и строительства компании Deloitte.

А там, где спрос превышает предложение, цена обычно растет. Так, средняя арендная плата в Чехии подскочила более чем на 4%, что стало достаточно высоким ростом по сравнению с предыдущими периодами, добавляет он.

Брно на первом месте

Самые высокие темпы роста арендной платы за квартиры в последние месяцы наблюдались в Брно (10,8%), Пардубице (7,3%), Либерце (6,5%) и Ческе-Будеевице (6,1%).

Однако самую высокую арендную плату по-прежнему платят в Праге, где квадратный метр съемной квартиры стоит в среднем 388 крон, что на 4,3% больше, чем в предыдущем квартале.

Несмотря на то, что в подавляющем большинстве регионов преобладает вышеупомянутый рост, в четырех населенных пунктах за этот период наблюдалось снижение: Карловарский край (-2,1%), Йиглава (-1,7%), Среднечешский край (-0,8%), Пардубицкий край (-0,5%).

Инфляция и энергетика преследуют покупателей и продавцов

Портал недвижимости Sreality.cz также отслеживает рост средней цены предложения по аренде жилья за последние шесть месяцев.

«Многие люди, заинтересованные в покупке жилья, выжидают и спекулируют на снижении. Однако этого не происходит в отношении квартир с хорошей планировкой, по крайней мере в крупных городах с хорошими удобствами. В итоге люди выбирают форму аренды жилья. Таким образом, желающих больше, и арендодатели могут запрашивать более высокую сумму, поскольку могут выбирать среди заинтересованных лиц», — комментирует Хана Контриш, менеджер группы рекламных услуг Sreality.cz.

По ее словам, нельзя не отметить значительное увеличение расходов обычных семей, связанное с инфляцией и ростом цен на энергоносители. Это способствует как тому, что люди откладывают покупку собственного жилья, так и тому, что арендодатели учитывают свои финансовые потребности в ценах, которые они требуют за аренду, что, конечно же, отражает и возросшие расходы на эксплуатацию недвижимости.

Из-за роста стоимости аренды жилья чехи вынуждены снижать свои запросы на жилье, говорится в исследовании, проведенном компанией Generali Investments.

Если в 2018 году в Праге можно было снять трехкомнатную квартиру общей площадью 66,8 кв. метра за 20 000 крон, то сегодня с тем же бюджетом можно жить в квартире только с двумя комнатами общей площадью 53,6 кв. метра.

«Несмотря на то, что во второй половине этого года наблюдалось некоторое улучшение ситуации с энергоносителями и стабилизация инфляции, растет интерес к арендному жилью, что вызвано сочетанием высоких цен на покупку недвижимости и особенно высоких процентных ставок по ипотечным кредитам. Продолжающаяся тенденция переезда в города на заработки также способствует нынешнему росту арендной платы», — комментирует Марек Бечичка, директор по продуктам и реальным активам Generali Investments CEE.

По мнению Франтишека Брожа, пресс-секретаря сайта Bezrealitky.cz, количество людей, въезжающих в арендуемое жилье, будет продолжать расти, поэтому в будущем не следует ожидать значительного снижения цены за арендный метр, скорее наоборот. Таким образом, будут не только сокращаться площади арендных квартир, но и становиться все более актуальными другие альтернативные варианты жилья.

«С нашей точки зрения, рынок отреагирует на это появлением новых объектов, предлагающих более низкую цену, но при этом отличающихся стандартами приватности. Например, уже второй год подряд в Чехии развивается рынок совместного жилья, предлагаются комнаты, части квартир или даже этажи двухквартирных домов, речь идет о сотнях совершенно новых возможностей», — говорит представитель портала недвижимости.