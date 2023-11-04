Реконструкция гостиницы «Опатов»: что будет на построено на этом месте?

Как сообщила сегодня журналистам заместитель мэра Праги Александра Уджения (ODS), первоначально предложенная стоимость реконструкции составляла 688,9 млн крон без учета НДС. На сколько она увеличится, пока неясно. Депутаты городского совета приняли решение о создании рабочей группы, которая рассмотрит вопросы использования нежилых помещений в здании, разделения квартир и парковки.

Около 650 человек будут жить в этом здании

После завершения работ весной 2025 года около 650 пражан найдут жилье в 272 квартирах, из которых 68 будут однокомнатными, 152 — двухкомнатными, 35 — трехкомнатными и 17 — четырехкомнатными.

Прогнозируемое увеличение стоимости работ связано с изменением планировки первоначальных небольших гостиничных номеров в более просторные квартиры, которые целесообразнее использовать для городского арендного жилья. В связи с изменениями потребовалось также вмешательство в несущие элементы конструкции.

«Стоимость будет выше, но пока никто не может сказать, на сколько именно», — говорят чиновники. Сегодня депутаты городского совета одобрили создание рабочей группы, в которую войдут политики, представители власти и эксперты. В первую очередь группа рассмотрит вопрос об использовании нежилых помещений в реконструируемом здании. «Мы исходим из того, что там обязательно должен быть кабинет врача или социальные службы», — сказала Уджения. По ее словам, в большом помещении должен был разместиться ресторан, но группа может пересмотреть этот вопрос с учетом мнения местных жителей.

До 20 декабря текущего года группа должна представить свои выводы по данному вопросу в администрацию города, чтобы потом дать указания компании Hochtief CZ, которая проводит реконструкцию. Расположенное рядом бывшее общежитие «Сандра» в будущем планируется использовать для тех же целей, что и гостиницу «Опатов». В здании должно быть сбалансированное соотношение жильцов из числа представителей профессий, пользующихся поддержкой города, социально незащищенных слоев населения, пожилых людей и молодых семей.

Общежитие «Сандра» в будущем планируют использовать для тех же целей. Здание ремонтируется с 2019 года.

В нем разместятся офисные помещения, зал для проведения культурных мероприятий и заседаний совета, ресторан и 174 новые квартиры.



