Что происходит с ценами на новые и старые квартиры в Праге

«Цена предложения новых квартир по сравнению с предыдущим периодом практически не изменилась. Вводные параметры нового строительства просто не позволяют застройщикам предлагать их по более низким ценам. Тем не менее новые девелоперские проекты наконец-то снова появляются на рынке. Годичная пауза, вызванная нестабильной энергетической ситуацией, значительным ростом стоимости строительства и высокой инфляцией, закончилась», — говорит Катержина Полакова, руководитель отдела жилой недвижимости компании Knight Frank.



Согласно проведенному анализу, средняя цена одного квадратного метра в новой пражской квартире составляет 150 287 крон. В конце третьего квартала в продаже находилось 5 538 квартир, то есть почти на 190 больше. Средняя цена новых квартир высшего качества премиум-класса составляет около 15 млн крон. Согласно проведенному анализу, продажи новых квартир с планировкой 1+кк и 4+кк в этом сегменте увеличились на 4%. У менее востребованных планировок 3+kk прирост составил 3%. Напротив, продажи традиционно наиболее востребованных квартир планировки 2+кк снизились на 9% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольшее падение цен зафиксировано на самые роскошные квартиры класса 5+кк и 6+кк, но это связано в основном с ограниченным предложением на рынке.



За последние шесть месяцев цены на старые квартиры достигли 124 020 крон за квадратный метр. Согласно анализу, рост был вызван новым предложением недвижимости в премиальных районах. Снизились цены на старые квартиры в панельных домах и в квартирах перед реконструкцией. В Праге 9 цены предложения снизились на 7,1%. Самый значительный рост цен — на 5,4% — был зафиксирован в Праге 6, где вновь появились в предложении объекты, которые клиенты ранее сняли с продажи, чтобы избежать невыгодной продажи. Однако, по мнению Knight Frank, дальнейшее падение цен на старые пражские квартиры не должно продолжаться.



Согласно анализу, средний размер ипотечного кредита на квартиру в Праге составляет около 5,85 млн чешских крон, а средний срок погашения — 25 лет. Арендная плата в большинстве районов столицы в последние шесть месяцев продолжала расти. Однако из-за низкой доступности собственного жилья Knight Frank ожидает значительного роста объемов аренды.



Компания Knight Frank работает в Чехии уже более 30 лет и занимается консультированием по вопросам недвижимости, управлением недвижимостью, арендой офисов, оценкой недвижимости, исследованием рынка и международными инвестициями. Кроме того, компания специализируется на промышленной и жилой недвижимости. Основанная в конце XIX века в Англии, компания имеет 488 офисов по всему миру и насчитывает более 20 000 сотрудников.