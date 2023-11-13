Чешские железные дороги продали компании Penta землю у Масарикова вокзала за четверть миллиарда

На этом участке компания Penta продолжит строительство нового района вокруг своего недавно открытого офисного здания Masaryčka. В конце октября этого года Penta также приобрела компанию ČSAD Praha Holding, владеющую автовокзалом Флоренц и прилегающей территорией.



«Недавно мы завершили первый этап строительства в районе Масарички. В рамках градостроительного конкурса 2021 года мы хотели бы продолжить строительство в направлении Флоренца и таким образом соединить центр города с Карлином. Благодаря покупке участка мы теперь можем завершить переговоры с городом об изменении зонирования этой территории», — сказал Павел Стреблов, директор по коммерческому развитию Penta Real Estate.



Он также добавил, что значительная часть приобретенного участка перейдет в собственность города после того, как будут построены улицы и общественные пространства.



Железные дороги продали Penta часть земли, на которой сейчас строится коммерческий центр по проекту архитектора иракского происхождения Захи Хадид, в 2016 году. Тогда речь шла о передаче около гектара земли за 235 млн чешских крон.



Михал Крапинец, председатель совета директоров и генеральный директор компании ČD, считает согласованные условия выгодными. По его словам, железной дороге не придется оплачивать расходы на благоустройство территории, связанные, например, с строительством подземного моста или археологическим обследованием участка. Эти работы будет проводить компания Penta.



Средства, полученные от продажи земли, ČD направит на дальнейшее расширение и модернизацию своего автопарка и улучшение обслуживания клиентов. «Это приоритетное направление, на котором мы хотим сосредоточиться. Именно поэтому мы продаем неиспользуемую землю и не выступаем в качестве застройщика. Только в этом году в регионы отправятся десятки новых поездов, а в следующем году мы выведем на маршруты дальнего следования новейшие поезда ComfortJet», — сказал Крапинец.



Переговоры о перезонировании ведутся уже несколько лет. Пражский городской совет ранее согласовал с компанией Penta, что не менее 40% новой застройки будет приходиться на квартиры, которые уже давно являются дефицитом в городе. Цель — превратить непроницаемую закрытую территорию в оживленный городской район, соединяющий Флоренц, Карлин и Жижков. Обсуждение изменения зонирования планируется завершить в 2024 году.