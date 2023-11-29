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Сердцем нового современного района в Праге станет ныне заброшенный браунфилд
4 декабря 2023
23:00
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Прага 7 готовится к кардинальному преобразованию заброшенного района Голешовице — Бубны-Заторы, который имеет потенциал стать новым сердцем городского района. Благодаря стратегическому расположению вблизи центра и обширным земельным участкам этот район может стать домом для 25 000 жителей, предложить 11 000 новых квартир и создать 29 000 рабочих мест, а также 5 000 мест для учащихся в школах.
Здание бывшего железнодорожного вокзала мешает соединению Летны и Голешовице, но при наличии определенной позиции муниципалитета этот участок может быть открыт. Общественность уже имела возможность высказать свое мнение о поправке к плану зонирования, которая послужит основой для дальнейших действий. В настоящее время привлекательные участки принадлежат компаниям CPI Property Group и EP Real Estate Group, cреди застройщиков нового района будет также компания Skanska.
Прага 7 особое внимание уделяет высоте и объему застройки, размеру торгового центра, паркам и зеленым насаждениям, а также точному выделению мест для новых школ. Проект обещает большой парк, соединяющий берег Влтавы со Стромовкой, новые мосты, пешеходные переходы и культурные достопримечательности, включая Влтавскую филармонию, спроектированную датской студией Bjarke Ingels Group.
Открытие территории и начало строительства зависит от политического решения Пражского городского совета. Проект имеет потенциал обогатить Прагу современным и устойчивым районом, соединяющим историю с будущим. Дискуссия о преобразовании браунфилдов и развитии городских кварталов состоится на конференции Future City 7 декабря 2023 года в Мраморном зале Дворца Česká spořitelna. Это мероприятие предоставит уникальную возможность для диалога между экспертами в области градостроительства, архитектуры и городского развития.
Прага 7 особое внимание уделяет высоте и объему застройки, размеру торгового центра, паркам и зеленым насаждениям, а также точному выделению мест для новых школ. Проект обещает большой парк, соединяющий берег Влтавы со Стромовкой, новые мосты, пешеходные переходы и культурные достопримечательности, включая Влтавскую филармонию, спроектированную датской студией Bjarke Ingels Group.
Открытие территории и начало строительства зависит от политического решения Пражского городского совета. Проект имеет потенциал обогатить Прагу современным и устойчивым районом, соединяющим историю с будущим. Дискуссия о преобразовании браунфилдов и развитии городских кварталов состоится на конференции Future City 7 декабря 2023 года в Мраморном зале Дворца Česká spořitelna. Это мероприятие предоставит уникальную возможность для диалога между экспертами в области градостроительства, архитектуры и городского развития.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM