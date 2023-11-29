Сердцем нового современного района в Праге станет ныне заброшенный браунфилд

Здание бывшего железнодорожного вокзала мешает соединению Летны и Голешовице, но при наличии определенной позиции муниципалитета этот участок может быть открыт. Общественность уже имела возможность высказать свое мнение о поправке к плану зонирования, которая послужит основой для дальнейших действий. В настоящее время привлекательные участки принадлежат компаниям CPI Property Group и EP Real Estate Group, cреди застройщиков нового района будет также компания Skanska.



Прага 7 особое внимание уделяет высоте и объему застройки, размеру торгового центра, паркам и зеленым насаждениям, а также точному выделению мест для новых школ. Проект обещает большой парк, соединяющий берег Влтавы со Стромовкой, новые мосты, пешеходные переходы и культурные достопримечательности, включая Влтавскую филармонию, спроектированную датской студией Bjarke Ingels Group.



Открытие территории и начало строительства зависит от политического решения Пражского городского совета. Проект имеет потенциал обогатить Прагу современным и устойчивым районом, соединяющим историю с будущим. Дискуссия о преобразовании браунфилдов и развитии городских кварталов состоится на конференции Future City 7 декабря 2023 года в Мраморном зале Дворца Česká spořitelna. Это мероприятие предоставит уникальную возможность для диалога между экспертами в области градостроительства, архитектуры и городского развития.