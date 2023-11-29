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Sreality.cz: Цены на квартиры в Чехии упали на 20% в этом году

Новости 420on
4 декабря 2023
21:00
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В то время как цены на квартиры в Праге упали всего на несколько процентов, в других городах квартиры площадью от 40 до 60 кв. м подешевели на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует анализ портала Sreality.cz.
Его авторы сравнивали не только новостройки, но и старые квартиры, но не учитывали объекты до реконструкции.
 
Больше всего цены на квартиры упали в Брунтальском районе, показывает анализ за 2023 год. В районе Зноймо они подешевели на 19%, до 53 395 крон за квадратный метр, в Чешской Липе — на 18%, до 41 000 крон за квадратный метр.
 
В Йиндржихуве-Градце, Годонине, Яблонце-над-Нисоу, Брно, Дечине, Ческе-Будеёеице, Таборе и Усти-над-Лабем цены упали на 15–17% по сравнению с прошлым годом.
 
На портале Sreality.cz Прага показывает падение цен от 2 до 8%. Квадратный метр жилой площади предлагается в среднем за 188 000 крон в Праге 1 и 112 000 крон в Праге 4.
 
«Однако в Праге вскоре можно ожидать начала роста цен, о чем свидетельствуют сравнения с Западной Европой. В Праге еще есть возможности для роста цен. Спрос просто откладывается», — считает Мартин Мачала, который несколько лет работал в фонде арендного жилья Heimstaden, а сейчас руководит ипотечным стартапом Ownest.
 
В Брно, который является вторым по значимости рынком недвижимости после Праги, анализ показывает снижение на 7% до среднего уровня 96 099 крон за квадратный метр.
 
Падение цен предложения в трехлетнем сравнении подтверждает и аналитический портал Real Estate Insider. Например, в 2021 году средняя цена на квартиры в панельных домах в пражском жилом комплексе Černý Most составляла 96 000 крон за квадратный метр, в прошлом году — 99 000 крон, а в этом году — 94 000 крон.
 
По сравнению с прошлым годом это означает снижение цены предложения 65-метровой панельной квартиры в среднем на 325 000 крон. Однако в целом цена превышает 6 млн крон, что все еще много для расположения на окраине города по сравнению с регионами.
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