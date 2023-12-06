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Penta Real Estate продает коворкинг-центр BASE компании Scott.Weber Workspace

Новости 420on
8 декабря 2023
21:00
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Компания Penta Real Estate сделала значительный шаг на рынке Праги: на прошлой неделе она подтвердила продажу своего полностью заполненного коворкинг-центра BASE. Современный центр, часть офисного комплекса Churchill в Праге 2, плавно перейдет под крыло Scott.Weber Workspace.
Эта сделка укрепляет позиции Scott.Weber Workspace как лидера на пражском рынке коворкингов и позволяет Penta Real Estate полностью сосредоточиться на новых проектах развития, в том числе в районе Florenc и Hlavní nádraží.
 
«Концепция пражского BASE представляла собой сочетание идеального местоположения, стильного рабочего места, качественного и первоклассного оборудования с гибкостью, характерной для коворкинга. Однако на рынке коворкинга мы наблюдаем консолидацию со стороны специализированных операторов, которые могут предложить своим арендаторам большую степень гибкости благодаря более широкому выбору локаций. Поэтому вместо дальнейшего роста Prague BASE мы решили сосредоточиться на нашем основном бизнесе — развитии крупных девелоперских проектов в центре Праги. Однако мы продолжим работу BASE в Братиславе», — говорит Павел Стреблов, директор по коммерческому развитию компании Penta Real Estate.
 
«Scott.Weber Workspace регистрирует растущий спрос на полностью оборудованные офисы, поэтому мы постоянно ищем новые возможности для роста как за счет приобретения, так и за счет органического развития. Благодаря своему расположению, привлекательности и уровню сервиса BASE идеально вписывается в нашу концепцию и был для нас логичным выбором. Наши прогнозы о консолидации рынка сбываются: в настоящее время наши центры занимают почти 40% рынка», — добавляет Адам Звада, генеральный директор и основатель Scott.Weber Workspace.
 
Он добавляет, что компания планирует подписать соглашения с арендодателями еще на восемь центров к середине следующего года. Это расширение, включая открытие центров в Брно и Остраве, приведет к тому, что Scott.Weber Workspace займет более 50% рынка обслуживаемых офисов и коворкинг-центров. Кроме того, компания почти удвоит арендопригодную площадь, которая в настоящее время составляет 41 000 кв. м. Scott.Weber Workspace планирует открыть свой 14-й центр в первом квартале следующего года в пражском районе Либень.
 
Новый центр в комплексе DOCK будет предлагать не только 350 офисных помещений и пространства для проведения мероприятий, но и зоны, ориентированные на три столпа благополучия: здоровое тело, здоровый дух и социальное благополучие. В пространстве DOCK будут расположены тренажерные залы, массажный и оздоровительный кабинеты, бистро и полностью оборудованные кухни.
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