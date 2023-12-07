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Central Group расширит Tesla Hloubětín в Праге — здесь будет построено 2 500 квартир
9 декабря 2023
10:00
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Девелопер Central Group завершил покупку нескольких земельных участков в Праге 9, на которых будет расширен уже строящийся проект Tesla Hloubětín. За 15 млрд крон здесь будет создан район с более чем 2 500 квартирами, тремя детскими садами, парками и коммерческими площадями.
Первая очередь проекта Tesla Hloubětín начала строиться в июне прошлого года на месте бывшего завода по производству радио и телевизоров. Первоначально на этом месте планировалось построить 1 500 новых квартир стоимостью 9 млрд крон. Первую очередь планируется завершить в 2024 году, а весь район — в 2030 году.
Недавно приобретенный участок соединен со строящимся проектом на южной стороне. Последним приобретением стал участок с цехом по производству упаковки Huhtamaki. В результате объединения территории между улицами Poděbradská, U Elektry, Hořejší rybník и Kejřový park образовался участок площадью более 13 гектаров. Застройщик внесет в городской округ 343 млн крон.
Градостроительный и архитектурный дизайн проекта разработан студией Loxia и архитектурной группой Central Group. Жилой район будет выполнен в виде террасных домов с индустриальными элементами. Внутри района будет двор с более свободной застройкой с большим общественным парком и пешеходной зоной с зелеными насаждениями. Район также должен иметь несколько экологических элементов, например резервуары для сбора дождевой воды для полива зеленых насаждений.
За последние десять лет в районе было разрешено строительство более 12 000 квартир, что составляет почти треть от общего количества квартир, разрешенных в Праге за последнее десятилетие — около 39 000. В настоящее время в Праге 9 планируется построить более 35 000 квартир, что составляет четверть всех квартир в столице.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM