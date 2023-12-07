ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Central Group расширит Tesla Hloubětín в Праге — здесь будет построено 2 500 квартир

Новости 420on
9 декабря 2023
10:00
563
Девелопер Central Group завершил покупку нескольких земельных участков в Праге 9, на которых будет расширен уже строящийся проект Tesla Hloubětín. За 15 млрд крон здесь будет создан район с более чем 2 500 квартирами, тремя детскими садами, парками и коммерческими площадями.
Первая очередь проекта Tesla Hloubětín начала строиться в июне прошлого года на месте бывшего завода по производству радио и телевизоров. Первоначально на этом месте планировалось построить 1 500 новых квартир стоимостью 9 млрд крон. Первую очередь планируется завершить в 2024 году, а весь район — в 2030 году.
 
Недавно приобретенный участок соединен со строящимся проектом на южной стороне. Последним приобретением стал участок с цехом по производству упаковки Huhtamaki. В результате объединения территории между улицами Poděbradská, U Elektry, Hořejší rybník и Kejřový park образовался участок площадью более 13 гектаров. Застройщик внесет в городской округ 343 млн крон.
 
Градостроительный и архитектурный дизайн проекта разработан студией Loxia и архитектурной группой Central Group. Жилой район будет выполнен в виде террасных домов с индустриальными элементами. Внутри района будет двор с более свободной застройкой с большим общественным парком и пешеходной зоной с зелеными насаждениями. Район также должен иметь несколько экологических элементов, например резервуары для сбора дождевой воды для полива зеленых насаждений.
 
За последние десять лет в районе было разрешено строительство более 12 000 квартир, что составляет почти треть от общего количества квартир, разрешенных в Праге за последнее десятилетие — около 39 000. В настоящее время в Праге 9 планируется построить более 35 000 квартир, что составляет четверть всех квартир в столице.
строительство покупка недвижимости квартиры Прага Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
9 ДЕКАБРЯ 2023
18:00
422
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАЖСКИЙ ЗАСТРОЙЩИК: СКОРО И АВТОМАГИСТРАЛЬ ПРИЗНАЮТ ПАМЯТНИКОМ АРХИТЕКТУРЫ
8 ДЕКАБРЯ 2023
21:00
374
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
PENTA REAL ESTATE ПРОДАЕТ КОВОРКИНГ-ЦЕНТР BASE КОМПАНИИ SCOTT.WEBER WORKSPACE
7 ДЕКАБРЯ 2023
17:00
696
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗА ИПОТЕКУ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
7 ДЕКАБРЯ 2023
10:00
1083
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЫНОК ЗАМЕР. ГЛАВА ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ ОБЪЯСНЯЕТ, ПОЧЕМУ ЭТО ХОРОШИЙ ЗНАК
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
20:00
Размер оплаты питания в командировках будет пересмотрен
18:00
Пражский застройщик: скоро и автомагистраль признают памятником архитектуры
16:00
Бездомным тяжело в декабрьскую погоду: как помочь, чтобы никто не замерз на улице?
15:00
Dior, Gucci, Louis Vuitton: большая проверка на рынке SAPA за 8 миллионов крон
14:00
Знаменитые астрономические часы в Праге. Что таит в себе загадочная символика?
12:00
С чем у чехов ассоциируется Адвент: чешские традиции и символы
11:15
Мужчина в Праге решил прогреть машину и ушел. Автомобиль угнали
08:30
Дома или в другой стране? Столица Чехии попала в список мест, где люди мечтают провести Рождество
23:00
В Tesco инспекторы обнаружили охлажденное мясо курицы с сальмонеллой из Украины
22:00
КОММЕНТАРИЙ: «Бастовать — это нормально», — говорит Алекс Швамберк